Ford Mondeo в России официально стал "бизнес-седаном"

Производитель утверждает, что если оборудование, аналогичное уже установленному на Mondeo Business Edition, приобретать отдельными пакетами, то можно переплатить порядка 80 000 рублей. Такой "Мондео" по умолчанию оснащается, к примеру, кожаной отделкой салона, 10 электрорегулировками передних кресел с памятью, подогревом передних и задних сидений, мультимедийной системой SYNC с навигацией, камерой заднего вида и голосовым управлением и тому подобное.

Оформление экстерьера Mondeo Business Edition включает, к примеру, "умные" светодиодные фары и тонировку задних стекол.

Исполнение Business Edition доступно с одним из двух двигателей на выбор. Первый при объеме в 2,5 л развивает 149 л.с. и 255 Нм крутящего момента, второй – турбомотор из семейства EcoBoost имеет объем 2,0 л и обеспечивает 199 л.с. и 345 Нм крутящего момента. Оба двигателя агрегатируются с классическим 6-диапазонным автоматом.

Первый вариант седана оценен в 1 758 000 рублей, второй стоит как минимум 1 898 000 рублей. Официально заявлено, что Ford Mondeo Business Edition будет располагаться в рамках семейства между исполнениями Titanium и Titanium Plus. Продажи Ford Mondeo Business Edition уже стартовали у всех официальных дилеров марки в России.