Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России стремительно дорожает бензин

В России стремительно дорожает бензин
200771
Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили

Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили
379792
В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
357338
© Ford

23 июля 2018 18:03

Новинки 730

Ford Mondeo в России официально стал "бизнес-седаном"

Российское представительство компании Ford объявило о новой версии под названием Business Edition, которую получил в нашей стране седан Ford Mondeo. Особенность исполнения – "пакетное" наполнение опциями, благодаря чему каждая из них в среднем становится дешевле.

Производитель утверждает, что если оборудование, аналогичное уже установленному на Mondeo Business Edition, приобретать отдельными пакетами, то можно переплатить порядка 80 000 рублей. Такой "Мондео" по умолчанию оснащается, к примеру, кожаной отделкой салона, 10 электрорегулировками передних кресел с памятью, подогревом передних и задних сидений, мультимедийной системой SYNC с навигацией, камерой заднего вида и голосовым управлением и тому подобное.

В России начались продажи обновленных Ford Tourneo и Transit Custom...

Оформление экстерьера Mondeo Business Edition включает, к примеру, "умные" светодиодные фары и тонировку задних стекол.

Исполнение Business Edition доступно с одним из двух двигателей на выбор. Первый при объеме в 2,5 л развивает 149 л.с. и 255 Нм крутящего момента, второй – турбомотор из семейства EcoBoost имеет объем 2,0 л и обеспечивает 199 л.с. и 345 Нм крутящего момента. Оба двигателя агрегатируются с классическим 6-диапазонным автоматом.

Первый вариант седана оценен в 1 758 000 рублей, второй стоит как минимум 1 898 000 рублей. Официально заявлено, что Ford Mondeo Business Edition будет располагаться в рамках семейства между исполнениями Titanium и Titanium Plus. Продажи Ford Mondeo Business Edition уже стартовали у всех официальных дилеров марки в России.

Фотогалерея 2 фото

Новинки

Китайский Jeep Grand Commander получил "бюджетную" модификацию

Дороги

Есть долги? Нет "прав"!

Новый Audi Q3 покажут послезавтра Компания Audi объявила дату мировой премьеры нового поколения кроссовера Q3 – она состоится 25 июля. Пока же производитель распространил первый видеотизер, в котором продемонстрировал некоторые детали новинки.
В России начали выпускать новый Kia Ceed Компания Kia активно готовится к российскому запуску семейства Ceed нового поколения. Премьера новинки состоится лишь в конце августа-2018, но автомобили уже начали собирать на конвейере "Автотора".
Volvo собралась "похоронить" бюджетный электрокар Tesla Model 3 Шведы собираются уже в ближайшее время выпустить на рынок относительно доступный электромобиль с весьма впечатляющими характеристиками. При цене от 34 000 евро новая модель Polestar2 сможет проезжать на одной зарядке более 500 км.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера