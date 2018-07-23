Китайский Jeep Grand Commander получил "бюджетную" модификацию

Jeep Commander и Jeep Grand Commander идентичны друг другу и внешне (за исключением слегка измененного расположения хромированных элементов) и по габаритам: и тот, и другой вседорожники имеют длину 4 873 мм при колесной базе 2 800 мм. Обе модели оснащаются одним и тем же мотором – двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который развивает 234 л.с. и 350 Нм на моноприводной модификации и 265 л.с. и 400 Нм на версии с полным приводом. И Commander, и Grand Commander оснащаются 9-ступенчатым автоматом.

Единственное серьезное отличие одной модели от другой – это количество посадочных мест. Трансформация из Grand Commander в "просто" Commander привела к отказу от третьего ряда сидений и соответствующей переработке грузового отсека. Соответственно, Jeep Commander продается только в пятиместной модификации, зато багажник может вместить в себя до 1 954 л.

Кроме того, "Коммандеру" подрезали и число доступных комплектаций: их всего пять против восьми у "Гранда". Тем не менее, список доступного оборудования у новинки столь же богат. В него входят, к примеру, продвинутая мультимедийная система с дисплеем диагональю до 8,4 дюйма, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, кожаная отделка интерьера, электроприводы сидений и тому подобное.

Оба вседорожника компания Jeep выпускает на совместном предприятии альянса FCA и концерна GAC в городе Чанша. Планов по выводу Commander и Grand Commander на другие рынки, помимо китайского, производитель пока не озвучивал.