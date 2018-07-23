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© Jeep

23 июля 2018 17:08

Новинки 591

Китайский Jeep Grand Commander получил "бюджетную" модификацию

Вслед за новейшим вседорожником Grand Commander американцы вывели на рынок Китая его модификацию, лишившуюся приставки Grand. Впрочем, технических изменений это лишение за собой почти не повлекло.

Jeep Commander и Jeep Grand Commander идентичны друг другу и внешне (за исключением слегка измененного расположения хромированных элементов) и по габаритам: и тот, и другой вседорожники имеют длину 4 873 мм при колесной базе 2 800 мм. Обе модели оснащаются одним и тем же мотором – двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который развивает 234 л.с. и 350 Нм на моноприводной модификации и 265 л.с. и 400 Нм на версии с полным приводом. И Commander, и Grand Commander оснащаются 9-ступенчатым автоматом.

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Единственное серьезное отличие одной модели от другой – это количество посадочных мест. Трансформация из Grand Commander в "просто" Commander привела к отказу от третьего ряда сидений и соответствующей переработке грузового отсека. Соответственно, Jeep Commander продается только в пятиместной модификации, зато багажник может вместить в себя до 1 954 л.

Кроме того, "Коммандеру" подрезали и число доступных комплектаций: их всего пять против восьми у "Гранда". Тем не менее, список доступного оборудования у новинки столь же богат. В него входят, к примеру, продвинутая мультимедийная система с дисплеем диагональю до 8,4 дюйма, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, кожаная отделка интерьера, электроприводы сидений и тому подобное.

Оба вседорожника компания Jeep выпускает на совместном предприятии альянса FCA и концерна GAC в городе Чанша. Планов по выводу Commander и Grand Commander на другие рынки, помимо китайского, производитель пока не озвучивал.

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