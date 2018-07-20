Новый кабриолет BMW 8 серии: первые фотографии

В распоряжении издания Auto Express оказались фотографии новейшего кабриолета BMW 8 серии, присланные одним из читателей. Очевидцу удалось заснять новинку в полностью серийном исполнении на живописных дорогах Шотландии во время фирменной рекламной фотосъемки. На снимках изображена версия M850i ​​с 4,4-литровым двигателем V8-турбо мощностью 530 л.с..

Как и в случае с прямым конкурентом - кабриолетом Mercedes-Benz S-Класса, в открытой "восьмерке" баварцы применили решение со складным мягким верхом, а не жесткой секционной крышей. Такой вариант здорово экономит общий вес, ведь боковины кузова и без того пришлось усиливать дополнительно боковыми поперечинами. Прибавка относительно купе 8 серии, вероятно, составит около 100-125 кг, поэтому снаряженная масса будет стремиться к 2 тоннам.

Внешность BMW 8 серии в кузове кабриолет ожидаемо оказалась такой же, как и у купе - по подоконную линию обе машины идентичны. Вот только официальная премьера открытой новинки состоится еще нескоро, а продажи начнутся ближе к середине 2019 года. Помимо стандартных купе и кабриолета в семействе 8 серии появятся их "заряженные" версии М8, а также четырехдверное Gran Coupe.

Как и классическая двухдверка, кабриолет обзаведется лазерной оптикой BMW LaserLight, системой кругового обзора и камерой ночного видения, акустикой Bowers & Wilkins, беспроводной зарядкой для гаджетов, 10-дюймовой цифровой приборной панелью и 12,3-дюймовым дисплеем мультимедийной системы.

Обе "восьмерки" оснащаются системой полного привода xDrive и 8-ступенчатой автоматической КПП. В кабриолете мы также увидим независимую подвеску с адаптивными амортизаторами и подруливающими задними колесами. Кроме того, новинки можно оборудовать блокировкой заднего дифференциала с электронным управлением и активными стабилизаторами поперечной устойчивости.