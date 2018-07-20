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© Hyundai

20 июля 2018 15:20

Новинки 45

Из хэтчбека Hyundai i30 сделали "овцу в волчьей шкуре"

"Горячий" хэтчбек Hyundai i30 N оснащается 250-сильным мотором, что не может не влиять на цену. Корейская компания пошла навстречу покупателям, которые не в состоянии переплачивать за новый двигатель, но покрасоваться на хот-хэтче все же хотят.

Версия под названием Hyundai i30 N Line отличается от стандартных модификаций в основном оформлением кузова и интерьера. Новый аэродинамический пакет выполнен в стиле "заряженной" i30 N, размерность колесных дисков выросла до R18, а в интерьере появились спортивные кресла, новый руль, отделанный перфорированной кожей, металлические накладки на педали и тому подобное.

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Несмотря на отчетливо спортивный антураж, Hyundai i30 N Line будет комплектоваться теми же моторами, что и обычные хэтчбеки.

В список войдут 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 140 л.с. и 242 Нм, а также дизельный двигатель объемом 1,6 л, развивающий 136 л.с. и 280 Нм крутящего момента.

Между тем, одним антуражем в Hyundai все же не ограничились. Отдельным достоинством i30 N Line должна стать модернизированная ради улучшенной управляемости подвеска, а отклик двигателя на педаль газа сделан более "живым". Кроме того, эта версия хэтчбека будет оснащаться более мощными тормозными механизмами.

Насколько Hyundai i30 N Line будет дороже обычных хэтчбеков и дешевле полноценного хот-хэтча i30 N, пока не сообщается.

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