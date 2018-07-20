В России провели краш-тест Hyundai Creta (видео!)

Эксперты издания "АвтоРевю" недавно провели фронтальный удар Hyundai Creta по собственной методе ARCAP, а теперь опубликовали видео. По итогам краш-теста паркетник питерской сборки заработал максимальные 4 звезды рейтинга и 15,7 балла из 16-ти возможных. Жизнь и здоровье водителя и пассажиров при ударе оказались вне всякой опасности. Российский краш-тест во многом повторяет испытания авторитетного европейского комитета EuroNCAP.





Сам краш-тест проводился в лаборатории пассивной безопасности "АвтоВАЗа", где "Крету" разогнали до скорости 64,7 км/ч и разбили о деформируемый барьер с перекрытием 40%. Такое столкновение имитирует типичную (и наиболее опасную) аварию на встречной полосе движения. В краш-тесте принимал участие кроссовер в популярной комплектации Active 1,6 6МТ 2WD с двумя фронтальными подушками безопасности.

В "АвтоРевю" отмечают, что в результате удара силовая структура кузова не пострадала, равно как и пол под ногами водителя и переднего пассажира. Подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности и система "ЭРА-Глонасс" (последняя еще и заглушила музыку при вызове оператора) отработали штатно.

Если сравнивать результаты с краш-тестом нового "Соляриса", в свое время набравшего максимальные 16 баллов из 16-ти, то Creta самую малость уступила седану: грудь пассажира и левая голень водителя испытали чуть более высокую нагрузку, хотя показатель все равно остается безопасным.

При этом эксперты подчеркнули, что в условиях реального динамического удара не о статичный барьер, а когда оба автомобиля будут находиться в движении, небольшое преимущество будет уже на стороне более высокой и тяжелой "Креты".