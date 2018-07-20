Путин разрешил наказывать нефтяников за подорожание бензина на АЗС

Документ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации. Он был принят Госдумой 5 июля и одобрен Советом Федерации 13 июля. Изменения в "Законе о таможенном тарифе" позволяют правительству до конца 2018 года вводить экспортную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин в размере до 90%. Сейчас вывозная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.

По расчетам инициаторов повышения, "новая предельная ставка таможенного тарифа должна стимулировать производство отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, и их реализации на внутреннем рынке, а также возможности получения дополнительных доходов при экспорте нефтепродуктов".

В настоящее время между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями действует договоренность о "заморозке" цен на топливо на уровне конца весны 2018 года. Введена она на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, который наблюдался в мае и начале июня. Соответственно, предполагается, что правом повышать пошлину на вывоз нефтепродуктов правительство воспользуется в случае, если договоренность будет нарушена.

Повышение розничных цен на бензин представители "Роснефти" ранее объясняли девальвацией рубля, ростом мировых цен на нефть и экономической непривлекательностью переработки нефтепродуктов внутри страны.