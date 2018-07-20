Volkswagen снимет с производства культовый Golf GTI

Информация о VW Golf GTI уже удалена, к примеру, с официального сайта производителя в Германии – это семейство хот-хэтчей представляет теперь лишь более дорогая модификация GTI Performance, которая оснащается двигателем мощностью 245 л.с. (на 15 л.с. больше, чем у стандартного Golf GTI).

Как предполагает издание Autocar, в нынешнем поколении VW Golf GTI уже вряд ли вернется в линейку, так как на следующий год запланирована премьера восьмого поколения модели. Соответственно, производитель, вероятнее всего, предпочтет сосредоточиться на строительстве нового поколения хот-хэтча, нежели тратить ресурсы на приведение нынешнего GTI в соответствие к новым нормам.



Есть вероятность, что аналогичным образом поступит и марка Skoda с техническим близнецом "Гольфа" - моделью Octavia RS.

Новый стандарт проведения испытаний на количество вредных выбросов WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, "Всемирная гармонизированная процедура тестов для легковых автомобилей") считается более строгим, нежели действующий ныне NEDC. Дело в том, что он включает в себя сценарии, куда более приближенные к условиям реальной эксплуатации автомобилей. Он вступает в силу с 1 сентября нынешнего года вместе с новыми экологическими требованиями Euro 6d-Temp. И многие производители уже сейчас вынуждены модернизировать свои автомобили в соответствии с будущими ограничениями.

Тот же Volkswagen по новым требованиям ограничил отдачу мотора еще одного хот-хэтча – Golf R – на 10 л.с. из-за установки на двигатель фильтра твердых частиц. Точно так же поступили и с мотором Seat Leon Cupra. Компания BMW временно прекратила производство спорткара М3, Peugeot поставил на паузу выпуск хот-хэтча 308 GTi, а Porsche вообще остановила прием заказов на все свои модели.