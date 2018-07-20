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© Lynk&Co

20 июля 2018 10:12

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Новый "премиальный" седан из Китая готовится встать на конвейер

Китайская компания Lynk&Co, "дочка" автомобильных гигантов Geely и Volvo, готова к серийному выпуску новейшего седана, который будет под завязку напичкан самыми передовыми технологиями. Возможностям новинки позавидуют даже самые топовые "немцы".

Премиальный седан Lynk&Co 03 был официально представлен еще в прошлом году в качестве концептуальной модели, и теперь китайский бренд готов запустить эту новинку в серию.

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И хотя на официальных заводских фотографиях 03 все еще укутан в камуфляж, товарная машина будет фактически полностью копировать внешность концепта. За облик Lynk&Co 03, равно как и других моделей этого бренда, отвечает команда дизайнеров во главе со знаменитым Питером Хорбери.

В основе 03 лежит компактная модульная платформа CMA, совместно разработанная Volvo и Geelу. Интересно, что в свое время именно китайцы первыми воспользовались этой современной "тележкой" - поскольку кроссовер Lynk&Co 01 вышел раньше соплатформенного Volvo XС40.

Новый премиум-седан будет оснащаться бензиновыми и дизельными моторами объемом 1,5 и 2,0 л "вольвовского" семейства Drive-E, адаптированного для нужд китайцев. Вдобавок сразу будет предложена и гибридная версия plug-in c запасом хода около 40 км на чистой электротяге.

Мало того, буквально через пару лет Lynk&Co 03 полностью переведут на электротягу, поскольку платформа СМА изначально спроектирована с учетом электрической компоновки. Аналогичные решения в семействе XC40 будет использовать и марка Volvo.

Новый седан получит завидный набор мультимедийных технологий – в том числе и информационно-развлекательную систему с широчайшими возможностями персонализации, сетевыми сервисами и даже так называемый "электронный ключ", который открывает доступ в автомобиль при помощи команды со смартфона и позволит владельцу легко передавать автомобиль в пользование третьим лицам.

Кроме того, "электронный ключ" будет хранить еще и персональные настройки для каждого водителя – регулировки кресел, выбор музыкального сопровождения или, например, установки климат-контроля. В целом можно отметить, что качество исполнения мультимедийных технологий в Lynk&Co не просто не уступает, а во многом и превосходит таковые у ныне выпускающихся моделей Volvo. АвтоВести уже знакомились с кроссовером 01 живьем, и автомобиль оставил крайне позитивное впечатление.

На первой волне Lynk&Co 03 будет производиться и выпускаться на мощностях Geely в Китае, где будет доступен для покупки по контракту с ежемесячным абонентским платежом. Чуть позже новый седан, возможно, выведут на рынок Европы, а выпуск модели для западных стран наладят на заводе Volvo в Бельгии (там уже начали выпускать Lynk&Co 01). Представители марки Geely уже сообщали АвтоВестям, что возможность вывода бренда Lynk&Co на рынок России пока не рассматривается.

Отметим, что несмотря на новизну марки Lynk&Co, ее первый кроссовер 01 пользуется ажиотажным спросом. В прошлом году на старте продаж компания получила 6 000 предзаказов на эту новинку за первые 137 секунд - это новый рекорд в мировом автопроме.

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