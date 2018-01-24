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Хит-парад

Хит-парад. Самые мощные серийные хот-хэтчи

Как вы думаете, 300 "сил" представленного на днях нового хот-хэтча Renault Megane RS Trophy - это много? На его фоне АвтоВести вспомнили другие подобные "карманные ракеты", и у нас набрался список моделей, которые 300+ и еще горячее. А ведь "гонка вооружений" и не думает затихать!

№ 5

Honda Civic Type R

320 л.с.

Затяжные "роды" последних поколений Honda Civic Type R стали настоящим испытанием для поклонников "тупера". Прежнее, четвертое поколение, ждали четыре года, а выпускалось оно всего ничего, 2015-2016 года. Пятую же генерацию в серийном виде представили только в марте 2017 года на Женевском автосалоне.

Новый Civic Type R снова отхватил титул рекордсмена Нюрбургринга! Им уже обладал прошлый "тупер", но нынешняя версия хот-хэтча улучшила время почти на 7 сек, пройдя эталонный круг по немецкому треку за 7 минут и 43,8 секунды. Это почти на 4 секунды быстрее, чем у теперь уже бывшего рекордсмена – VW Golf GTI Clubsport S.

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Под капотом у новинки стоит та же 2-литровая "турбочетверка" с прямым впрыском топлива, что у предшественника, но форсированная для европейского рынка до 320 л.с. и 400 Нм. Трансмиссия – передний привод с "самоблоком" и 6-ступенчатая МКПП. До 100 км/час Type R едет за 5,7 сек и набирает 272 км/час. Впрочем, в прошлом году в Honda заявляли, что хотят выпустить еще более мощный и быстрый "тупер". И на днях фотошпионы как раз подловили закамуфлированные прототипы Type R. Совпадение?  

№ 4

BMW M140i

340 л.с.

За шильдиком M140i прячется самый мощный и быстрый автомобиль самого компактного семейства в модельном ряду BMW. Потому что такая "единичка" имеет под капотом рядный 6-цилиндровый бензиновый турбомотор (340 л.с. и 500 Нм) в паре с 8-ступенчатым автоматом. Заднеприводная M140i едет до 100 км/час за 4,6 сек, а вот полноприводная версия xDrive делает это уже за 4,4 сек. Максимальная скорость обеих – 250 км/час.

"Горячий" хэтчбек BMW M140i доступен и в России. За задний привод просят от 2 710 000 рублей, за полный – от 2 850 000 рублей. Но кузов – только 5-дверный, хотя в Германии есть и 3-дверный вариант.

По сравнению с другими модификациями первой серии у M140i не только резвее динамика разгона, но и динамика замедления - благодаря более эффективным тормозам. За асфальт новинка держится крепче с помощью более жесткой подвески M Sport, которая уменьшила дорожный просвет на 10 мм.

№ 3

Ford Focus RS

350 л.с.

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Если 2-литровый бензиновый турбомотор первого "заряженного" Ford Focus RS (появился в 2002 году) развивал максимум 215 л.с., то нынешний RS "раскачали" так, что по своей динамике (4,7 сек до 100 км/час и "максималка" в 266 км/час) он стал самой быстрой моделью в истории семейства. На него поставили 2,3-литровый турбомотор EcoBoost в 355 л.с. и 440 Нм, который работает в паре с 6-ступенчатой "механикой". Причем с помощью функции overboost давление наддува на 15 секунд поднимается и обеспечивает уже 475 Нм.

2018 год может стать для этого RS последним, ведь он из третьего поколения "Фокусов", тогда как в этом году вышла уже новая генерация семейства. Ждем крутого наследника! А пока нынешний Focus RS еще продается: в Германии, например, он стоит от 41 000 евро. 

Самое примечательное в нынешней "эрэске" - полноприводная трансмиссия с "самоблоком" впереди и угловым редуктором с двумя муфтами на задней оси, раздающими тягу на переднюю и заднюю оси, а также между задними колесами. Причем тут есть еще и отдельный, "дрифтовый" режим настроек шасси, которые помогают драйверу не просто "дать угла", но и поддерживать контролируемый угол заноса. Жаль, в России не продается…

№ 2

Mercedes-AMG A 45

381 л.с.

Самый крутой сегодня в 4-цилиндровой "песочнице" - это "заряженный" Mercedes-Benz A 45 от ателье AMG. Установленный тут турбомотор сегодня считается самым мощным серийным бензиновым 4-цилиндровым двигателем в мире, который теперь действует на конкурентов, как тряпка на быка, провоцируя новые "гонки мощностей".

Понимая, что конкуренция рано или поздно пробьет планку в магические 400 л.с., в ателье AMG не сидят сложа руки. Так, в июне фотошпионы поймали на тестах A 45 AMG нового поколения, который, по слухам, получит мотор мощнее 400 л.с. и станет новым королем класса хот-хэтчей.

Шутка ли – с 2 литров объема немцы сняли 381 л.с. и крутящий момент в 475 Нм! Мотор сочетается только с 7-ступенчатым "роботом" и полным приводом - только два ведущих моста позволяют полностью реализовать на разгоне такую тягу. В итоге хэтчбек A 45 AMG тратит на разгон до 100 км/час 4,2 секунды.

№ 1

Audi RS 3 Sportback

400 л.с.

А кто же сегодня самый-самый? Первое место среди хот-хэтчей пока держит обновленная Audi RS 3 Sportback, представленная в марте 2017 года в Женеве. У нее тот же 5-цилиндровый бензиновый турбомотор 2,5 TFSI, что и купе TT RS. Облегченный на 26 кг мотор получил новый турбокомпрессор и интеркулер, а также комбинированный впрыск топлива - в коллектор и прямо в цилиндры. В итоге отдача выросла с 367 до 400 л.с. и 480 Нм. Мощнее пока никого нет.

В России хэтчбек Audi RS 3 Sportback пока не продается. В Германии цены на него стартуют примерно с 55 000 евро.

В паре с мотором - 7-ступенчатый "робот" S tronic и полный привод Quattro, где задний мост подключает многодисковая муфта. Разгон до 100 км/час у Audi RS 3 Sportback сократился с 4,3 до 4,1 секунды и пока в динамике данная модель тоже первая в стане себе подобных. Максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/час, но за доплату "потолок" поднимут до 280 км/час. Естественно, доработано и шасси, а в списке опций – передние карбон-керамические тормозные диски. 

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