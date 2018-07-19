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© Коммерсант

19 июля 2018 18:05

Дороги 54

На Рублевском шоссе поспорили знаки и разметка

После реконструкции проезжей части на одном из участков Рублевского шоссе появилась разметка, разрешающая парковку. Однако, с официально размеченных мест припаркованные автомобили увозят эвакуаторы.

Дело в том, что, как сообщает "Коммерсант", парковочная разметка в районе 28 дома по Рублевскому шоссе противоречит знаку, который после нанесения разметки убирать не стали. Знак, подразумевающий эвакуацию автомобилей, что называется, развязывает руки эвакуационным службам, так как в подобных спорных ситуациях приоритет официально оставлен за знаками. Один из пострадавших заявил изданию, что ситуация очень напоминает "ловушку для невнимательных".

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Между тем, подобные ситуации в российском дорожном хозяйстве – когда имеющаяся разметка противоречит знакам – отнюдь нередки. "Известны случаи, когда на неделе два раза выставляли знак, запрещающий парковку, после чего производилась эвакуация, после этого демонтировали эти знаки — и так 1,5 месяца. То есть ставят знаки, эвакуируют машины и убирают знаки", – заявил изданию координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.

Достаточно часто такие противоречия возникают и "по инициативе" ремонтных служб, когда, к примеру, не спешат убирать знаки ограничения скорости на участке, где ремонт уже завершен. Широко известна и еще одна спорная ситуация, когда дорожная разметка, разрешающая обгон на двухполосной дороге, на самом деле ничего не разрешает, так как находится в зоне действия знака "Обгон запрещен".

Что касается "разрешенной" парковки на Рублевском шоссе, то ГБУ "Автомобильные дороги", отвечающее за дорожные знаки и разметку, ситуацию пока не прокомментировало.

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