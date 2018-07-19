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© tesla.com

19 июля 2018 16:07

Автопром 101

Немецким покупателям Tesla Model S придется вернуть субсидии

Некоторым клиентам компании Tesla из Германии придется выплатить властям несколько тысяч евро – именно таким был размер госсубсидии, которую немецкие покупатели Tesla получили от властей. Власти же считают, что субсидия была выплачена безо всяких на то оснований.

Немецкое правительство при помощи таких материальных мер поощряет население среди прочего пересаживаться на более экологичные автомобили. Однако, у политики выделения субсидий имеются некоторые ограничения. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии, стоимость электромобиля для выделения субсидии на покупку не должна превышать 60 000 евро.

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Между тем, по заявлению германских властей, Tesla некоторое время отказывалась продавать местным покупателям электроседаны Model S без пакета дополнительных опций, цена которого составляет 13 000 евро. Правда, не уточняется, была ли это целенаправленная политика производителя (который, к слову, ради большей привлекательности своих машин в Германии снизил цену на Model S как раз до 60 000 евро) или самодеятельность местных дилеров.

Учитывая конечную стоимость Tesla Model S, которая вышла за рамки предусмотренных ограничений, власти Германии исключили электромобиль из списка субсидируемых покупок. Теперь по 4 тысячи евро придется скинуться примерно восьмистам немецким клиентам Tesla.

Строго говоря, владельцев Tesla Model S в Германии больше, но еще 250 покупателям электромобиля в субсидии уже отказано. Tesla уже успела отреагировать на ситуацию: компания заявила, что инициирует судебное разбирательство по поводу решения властей, а пока окончательное решение не будет принято, компенсирует покупателям субсидии из собственного кармана.

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