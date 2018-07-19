Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
356691
Mitsubishi Lancer возродится, но изменится до неузнаваемости

Mitsubishi Lancer возродится, но изменится до неузнаваемости
178419
Стало известно, когда в России подешевеет бензин

Стало известно, когда в России подешевеет бензин
288209
© Suzuki

19 июля 2018 13:01

Дороги 350

На "подвоз" попутчиков могут ввести лицензию

Власти решили заняться стандартизацией систем райдшеринга, действующих в России. Не исключено, что участникам площадок наподобие BlaBlaCar, которые подсаживают попутчиков в обмен на компенсацию части расходов на поездку, придется получать лицензии.

Минтрансу поручено создать рабочую группу по созданию официальных правил райдшеринга. Как сообщает "Коммерсант", правилами будут регулироваться отношения между участниками поездок – водителем и его пассажирами. В рабочую группу, по предварительному плану, войдут представители ведомства, общественных организаций и участников рынка райдшеринга.

ГИБДД изменит правила проезда кортежей и автоколонн...

В Минтрансе опасаются, что бесконтрольная работа площадок наподобие BlaBlaCar в России может потворствовать незаконному предпринимательству. Кроме того, не исключено, что в подобных поездках страдает безопасность пассажиров. Официально считается, что появление регулирующих правил должно застраховать участников поездок от различных неожиданностей, то есть пойдет им во благо.

Компания BlaBlaCar уже сталкивалась с претензиями со стороны российских властей, которые обвиняли компанию как раз в потворствовании лицам, предоставляющим коммерческие услуги перевозок без лицензии. Блокировки в России сервису удалось избежать только благодаря суду по апелляции. Сама компания, а позже и представители французских властей уже выходили с предложением придать райдшерингу в России правовую основу. Компания заявляла, что водители, участвующие в системе, не ставят себе целью заработать на поездках, так как их пассажиры компенсируют им лишь часть расходов.

По мнению некоторых аналитиков, которых цитирует издание, средний заработок водителя за такую поездку примерно в полтора раза ниже совокупных расходов на поездку. Между тем, представители рынка коммерческих автобусных перевозок считают, что система райдшеринга крадет пассажиров у регулярных автобусных линий, и введение нормативного регулирования в этой сфере вернет на автобусы до 20% пассажиропотока.

Фотогалерея 1 фото

Новинки

В Париже покажут вьетнамские седан и внедорожник, созданные итальянцами

Новинки

АвтоВАЗ сделает "Калину" похожей на Lada Vesta… и отменит ее

В РПЦ посчитали платные дороги злом Русская Православная Церковь в лице одного из ее представителей довольно резко высказалась против платных дорог. Более того, в РПЦ уверены в том, что система проезда по магистрали за деньги противоречит идеологии "русского пространства" и рано или поздно будет отменена.
ГИБДД изменит правила проезда кортежей и автоколонн МВД собирается изменить правила работы сотрудников ГИБДД, сопровождающих кортежи чиновников и колонны автобусов. Заявку на сопровождение можно будет подать через интернет, а детей разрешат возить по ночам с открытыми окнами.
Вот какими будут летающие такси "Роллс-Ройс" через 2 года В Великобритании, в местечке Фарнборо сейчас проходит один из крупнейших в мире авиасалонов. Фирма Rolls-Royce, выступившая на этот раз в авиационной ипостаси, продемонстрировала там прототип летающего такси, выпуск которого намечен на 2020 год.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера