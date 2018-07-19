В Париже покажут вьетнамские седан и внедорожник, созданные итальянцами

Компания распространила пока только два дизайнерских скетча: технические подробности и даже названия моделей держатся в секрете. Однако, известно, что в разработке седана и внедорожника деятельное участие принимали специалисты именитого ателье Pininfarina – как дизайнеры, так и инженеры.

Интересно, что партнером компании итальянское ателье стало после победы в конкурсе проектов, объявленном VinFast: в нем участвовало несколько дизайнерских ателье, а победитель выбирался в том числе и с учетом результатов публичного голосования.

"У нас есть и ресурсы, и понимание масштабов, и стремление стать значимым игроком в мировом автопроме. Мы гордимся возможностью стать первым серийным автопроизводителем Вьетнама и тем, что первыми участвуем в Парижском автосалоне", - цитирует издание Carscoops главу VinFast Джеймса ДеЛука.

Производить свои автомобили компания собирается на совершенно новом заводе, построенном в Северном Вьетнаме. Предположительно, именно оттуда они и будут экспортироваться по всему миру после того, как производство достигнет запланированных масштабов. VinFast собирается выпускать порядка полумиллиона машин ежегодно: на эти объемы компания должна выйти к середине следующего десятилетия.