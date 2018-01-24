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© Audi
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У обновленного Audi TT остался только один мотор

Не прошло и суток после утечки в Сеть изображений обновленного Audi TT, как производитель официально рассекретил все недостающие детали. Купе получило доработанную внешность, но, как ни странно, сохранило лишь один двигатель.

Семейству отказали в бензиновом турбомоторе объемом 1,8 л и дизельных моторах, оставив ему лишь двухлитровый турбированный агрегат – правда, поставляться он будет в разных вариантах мощности. Версия Audi TT 40 TFSI получит 197-сильную (320 Нм) модификацию двигателя, а исполнения 45 TFSI и 45 TFSI Quattro будут оснащаться тем же мотором, но развивающим 245 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Соответственно, отличие топовой модификации заключается в наличии системы полного привода.

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Коробки передач - шестиступенчатая "механика либо семиступенчатый "робот" S tronic. Роботизированная коробка станет безальтернативным вариантом для полноприводных версий: привод на все колеса получит и "подогретое" купе Audi TTS, которое оснастят 306-сильной версией все того же двухлитрового мотора. Интересно, что ранее эта версия располагала 310 "лошадьми": 4 л.с. "съел" новый сажевый фильтр, которые Audi начала устанавливать на бензиновые моторы. Однако, сейчас TTS способна набрать 100 км/ч за 4,5 с, тогда как до обновления на это упражнение у купе уходило на 0,4 с больше.

Изменения в экстерьере минимальны. Опознать обновленное купе получится лишь по увеличенной решетке радиатора и слегка измененным бамперам с более массивными воздухозаборниками, хотя внешность "подогретой" Audi TTS переработали чуть более масштабно, сделав купе похожим на самый "горячий" вариант TT RS. Эту версию снабдили, например, броскими вертикальными вставками в воздухозаборники, которые могут быть серебристыми или черными.

Кроме того, семейству расширили и список доступного оборудования. Купе по умолчанию оснащается цифровой приборной панелью, системой Drive Select, датчиками света и дождя, зеркалами с подогревом, мультифункциональный руль, 17-дюймовые колесные диски (опционально – до 20 дюймов) и тому подобное.

 

Строго говоря, обновление Audi TT приурочено к 20-летию этой модели. По этой же причине Audi выпустила и юбилейную версию купе под названием TT 20 years, которая получит ряд стилистических элементов от концепта Roadster 1995 года. В список войдут аналогичный серый цвет кузова, оформление задних фонарей и аутентичные колесные диски.

Заказы на рестайлинговый Audi TT европейские дилеры начнут принимать в сентябре этого года по цене от 35 000 евро. Когда новинка доберется до России, пока неясно.

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