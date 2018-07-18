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© УАЗ

18 июля 2018 18:08

Автопром 87

В России снова подорожали УАЗы

Внедорожники ульяновского завода – "Хантер", "Патриот" и "Пикап" - подорожали в июне на 10-25 тысяч рублей. Правда, подорожание коснулось не всех версий внедорожников, но за нынешнее лето завод повышает цены уже второй раз.

Как сообщает агентство "Автостат", УАЗ "Хантер" после повышения теперь оценивается в минимальные 654 900 рублей, а модификация с блокировкой дифференциала стоит минимум 692 800 рублей. Таким образом, внедорожник подорожал на 10 000 рублей.

За месяц в России подорожали автомобили 22 брендов

"Патриот" подорожал серьезнее: самая доступная модификация внедорожника по имени "Классик" стоит теперь 731 500 рублей вместо 719 000 рублей, а за самую "упакованную" версию придется заплатить не менее 1 019 000 рублей (ранее – 999 000 рублей). Повышение цен при этом не коснулось особых исполнений внедорожника: "Патриот" в "экспедиционной" и "футбольной" версиях по-прежнему можно приобрести за 1 039 900 и 995 000 рублей соответственно.

А вот в случае с "Пикапом" подорожали, наоборот, только более-менее топовые исполнения. Цена такого УАЗа в версиях "Престиж" и "Максимум" выросла сразу на 25 000 рублей, и теперь они стоят 1 030 000 и 1 100 000 рублей.

Ульяновский автозавод нынешним летом уже увеличивал цены на свои автомобили: случилось это в июне, и тогда рост цен составил от 10 до 18,5 тысяч рублей.

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