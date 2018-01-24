Обновленный Jeep Cherokee: российские цены

Jeep Cherokee последнего поколения 4 года назад вызвал огромный шквал критики от фанатов марки Jeep и простых наблюдателей. Прищур узких полосок его фар больше напоминал персонажа из фильма ужасов, что, наверняка, сказалось на продажах этой модели. Американская марка решила все исправить и показала обновленный "Чирок" с другим дизайном передней части.

C рестайлингом Jeep Cherokee получит новую объединенную головную оптику (раньше фары делились на два блока) более спокойной формы, видоизмененные прорези решетки радиатора, а также иные бамперы.

В России обновленная модель будет доступна в пяти версиях, но без прежнего дизеля и только с бензиновыми "атмосферниками", которые нам уже знакомы по дорестайлинговой версии. Это 2,4-литровая "четверка" в 2,4 л и 177 л.с., а также V6 объемом 3,2 л и отдачей в 272 л.с. Оба мотора - в паре с 9-ступенчатым автоматом. Базовая версия будет с передним приводом, остальные - с полным приводом Jeep Active Drive I.

Если прошлую модель можно было найти за 1,9 млн рублей с передним приводом, то теперь базовая переднеприводная версия Sport стоит уже 2 255 000 рублей. В цену включены кондиционер, подогрев передних сидений, руля и зоны стоянки "двоников", резина 225/60 R17, светодиодные фары, круиз-контроль и медиасистема с 7-дюймовым дисплеем.

Самая доступная полноприводная версия (Longitude) стоит уже 2 650 000 рублей. Комплектация Trailhawk (она уже с мотором V6) оснащена внедорожным пакетом, куда входят лифтованная подвеска (клиренс 221 мм против 201), блокировка заднего дифференциала, защита топливного бака, передней подвески и трансмиссии. Цена такой версии - 3 050 000 рублей (версия Limited с мотором V6, но без внедорожного пакета - 3 030 000 рублей).

Топовая версия Overland (3 360 000 рублей) имеет отделку салона кожей, вентиляцию передних кресел, медийную систему с 8,4-дюймовым экраном и навигацией, электропривод двери багажника и колесные диски на 19 дюймов.