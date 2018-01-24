Старый Aston Martin и новый McLaren стали игрушками (одна стоит как машина)

Классическое купе Aston Martin компания Lego предлагает собрать из 1 295 деталей. Модель "джеймсбондовского" DB5 включает в себя детализированный шестицилиндровый мотор, панель приборов, встроенный в центральную консоль компьютер, телефон и ряд другого оборудования спецагента – например, встроенные пулеметы, бронещит для заднего стекла и даже работающую катапульту для водительского кресла.

Конструктор, превращающийся в автомобиль длиной 34 см, появится в продаже в Европе 1 августа по цене 130 фунтов (146 евро или 10 750 рублей).

Между тем, модель новейшего суперкара от McLaren – купе Senna, выполненное в масштабе 1:8, приобрести уже можно. Правда, британская фирма Amalgam оценила ее в 8 184 доллара за базовое исполнение и в 10 584 доллара – за версию, построенную по индивидуальному заказу. Выбирать можно цвет кузова, материалы отделки интерьера, дизайн колесных дисков и цвет тормозных суппортов и тому подобное – все, как у взрослых.

Этот спорткар в два раза крупнее, чем Aston Martin от Lego, и строится полностью вручную, причем занимает этот процесс около 300 человекочасов. В разработке масштабной модели принимали участие дизайнеры McLaren, так что можно не сомневаться в том, что модель – действительно точная копия оригинального суперкара. Предполагается, что модель будет выпущена ограниченным тиражом.