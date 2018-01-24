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© Lego
Новинки

Старый Aston Martin и новый McLaren стали игрушками (одна стоит как машина)

Компания Lego анонсировала скорый выход конструктора, из которого можно будет собрать Aston Martin DB5 самого Джеймса Бонда, причем со всякими шпионскими штучками. А вот модель суперкара McLaren Senna продают уже собранной – но по цене более полумиллиона рублей.

Классическое купе Aston Martin компания Lego предлагает собрать из 1 295 деталей. Модель "джеймсбондовского" DB5 включает в себя детализированный шестицилиндровый мотор, панель приборов, встроенный в центральную консоль компьютер, телефон и ряд другого оборудования спецагента – например, встроенные пулеметы, бронещит для заднего стекла и даже работающую катапульту для водительского кресла.

Конструктор, превращающийся в автомобиль длиной 34 см, появится в продаже в Европе 1 августа по цене 130 фунтов (146 евро или 10 750 рублей).

Хит-парад. Большим детям, или Машины в честь игр и игрушек...

Между тем, модель новейшего суперкара от McLaren – купе Senna, выполненное в масштабе 1:8, приобрести уже можно. Правда, британская фирма Amalgam оценила ее в 8 184 доллара за базовое исполнение и в 10 584 доллара – за версию, построенную по индивидуальному заказу. Выбирать можно цвет кузова, материалы отделки интерьера, дизайн колесных дисков и цвет тормозных суппортов и тому подобное – все, как у взрослых.

Этот спорткар в два раза крупнее, чем Aston Martin от Lego, и строится полностью вручную, причем занимает этот процесс около 300 человекочасов. В разработке масштабной модели принимали участие дизайнеры McLaren, так что можно не сомневаться в том, что модель – действительно точная копия оригинального суперкара. Предполагается, что модель будет выпущена ограниченным тиражом.

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