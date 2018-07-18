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© Subaru

18 июля 2018 16:10

Аналитика 74

Названы самые "мужские" марки автомобилей в России

Женщина, управляющая автомобилем, давным-давно никого не удивляет, однако, как выяснилось, автомобили некоторых марок в нашей стране приобретают почти исключительно мужчины.

Названы самые необходимые россиянам автоаксессуары...

Агентство "Автостат" составило список брендов, среди владельцев которых – наибольшее число мужчин. Исследование проведено путем опроса автовладельцев, который продолжался три года – с 2015 по 2018 годы. В ходе исследования было обработано более 180 000 анкет.

В результате выяснилось, что наибольшее число мужчин-автовладельцев под свои флаги привлекла марка Subaru: 95,1% ее владельцев – мужского пола. Агентство, соответственно, назвало Subaru самой "мужской" маркой нашей страны. На втором месте вполне ожидаемо оказалась марка Jeep: автомобилями этой марки владеют 94,6% мужчин.

А вот третье место досталось бренду Toyota, причем от "Джипа" по числу владельцев-мужчин японская фирма отстала всего на 0,4%. В пятерку лидеров по этому необычному показателю попали, кроме того, бренды Infiniti (93,4%) и Honda (92,9%).

Кроме того, самыми "мужскими" брендами с числом владельцев сильного пола более 90% были названы УАЗ (92,4%), Lexus (92,2%), Mitsubishi (92%), Mercedes-Benz (91,4%) и Volvo (91,3%).

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