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© Александр Евдокимов

18 июля 2018 14:07

Аналитика 32

За месяц в России подорожали автомобили 22 брендов

Регулярное исследование рынка продемонстрировало, что за прошедший месяц изменились (в сторону увеличения) цены на автомобили у 22 производителей – это число претендует на своеобразный рекорд. Ценники прибавили от 15 до 140 тысяч рублей.

Агентство "Автостат" в рамках очередного мониторинга ценовой политики брендов, представленных в России, заявило, что повышение цен коснулось в основном кроссоверов и внедорожников. К примеру, Chevrolet Tahoe подорожал на 50 000 рублей, Chevrolet Niva – на 15-17 тысяч рублей, Geely Atlas – на 20 000 рублей, а стоимость Skoda Kodiaq увеличилась в зависимости от комплектации на сумму до 50 000 рублей.

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Подорожали и вседорожники Peugeot: цены на эти модели выросли в диапазоне от 26 до 40 тысяч рублей.

Аналитики агентства отмечают, что наиболее масштабными повышениями отметились премиальные бренды. Например, кроссовер Lexus NX подорожал в зависимости от версии на сумму от 51 до 74 тысяч рублей, а увеличение цен на Mercedes-Benz GLC (в том числе и в "купейном" исполнении) составило от 30 до 130 тысяч рублей. Кроме того, отмечается, что подорожала почти вся модельная линейка BMW на суммы от 40 до 140 тысяч рублей и почти все продающиеся в нашей стране "Смарты": в этом случае рост цены составил 30-40 тысяч рублей.

Коснулось повышение и сегмента легкого коммерческого транспорта: например, были переписаны ценники на VW Caddy в пассажирском исполнении в версиях со стандартной и удлиненной колесной базой.

Согласно данным предыдущего мониторинга, в июне цены поднимали 13 производителей из числа представленных в нашей стране.

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