Рассекречены детали рестайлинга купе Audi TT

В социальные сети "утекли", судя по всему, фотографии официального характера, не похожие на традиционные шпионские снимки. Предположительно, изменения во внешности семейства Audi TT будут довольно легкими и направленными на придание облику купе большей спортивности. К примеру, у "подогретой" Audi TTS появятся увеличенный передний сплиттер и более массивный задний диффузор.

По технической части пока никакой конкретной информации нет. Однако, издание Autocar предполагает, что моторная гамма семейства в целом будет сохранена. В то же время, определенные изменения произойдут и здесь: к примеру, Audi может отказаться от версии TT с двухлитровым дизельным двигателем. И дело не только в пресловутом "дизельгейте", но и в планомерном падении популярности этой модификации: по данным издания, продажи дизельных купе в Великобритании в прошлом году снизились вдвое.

Бензиновым же турбомоторам объемом от 1,8 л до 2,0 л могут слегка увеличить отдачу. Этот процесс может коснуться и 2,5-литрового пятицилиндрового агрегата, который устанавливается на Audi TT RS и без того развивает 400 л.с. Соответственно, если мощность этого двигателя будет увеличена, компактный суперкар сможет ускоряться до 100 км/ч быстрее, чем за 3,7 секунды.

Дата официального дебюта обновленного семейства Audi TT пока не объявлена. Тем не менее, судя по появлению в Сети изображений купе с условно официальным статусом, состоится он уже в ближайшее время.