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© Александр Евдокимов

18 июля 2018 12:04

Дороги 15

РПЦ посчитала платные дороги злом

Русская Православная Церковь в лице одного из ее представителей довольно резко высказалась против платных дорог. Более того, в РПЦ уверены в том, что система проезда по магистрали за деньги противоречит идеологии "русского пространства" и рано или поздно будет отменена.

Против платных дорог в эфире телеканала "Спас" выступил первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, доктор политических наук Александр Щипков. По его словам, платные дороги лишают русского человека ощущения того, что он передвигается по своей Родине. Щипков назвал эту систему "приватизацией и разделением русского пространства".

В Подмосковье дороги станут шире, но медленнее...

"Когда ты движешься — это пространство твое. И вдруг дорога платная. Ты подъезжаешь, там стоит семафор, там шлагбаум, ты платишь какие-то деньги, и это уже не твое. Ты едешь не по своей родине", - утверждает представитель РПЦ, заявивший также, что понятие "дорога" имеет для русского человека сакральное значение и напрямую ассоциируется с понятием "свобода". Именно поэтому платные дороги необходимо отменить.

Между тем, в Минтрансе уже успели отреагировать на это парадоксальное заявление. По мнению главы ведомства Евгения Дитриха, никакой пользы отмена платных дорог не принесет, так как система платных скоростных магистралей повышает транспортную доступность.

"Мы ведь не выдумываем платные дороги просто потому, что нам так нравится. В целом ряде случаев частные инвесторы приходят и предлагают построить или улучшить те или иные участки, или дороги, с тем, чтобы людям лучше жилось: люди никогда не ездили по этому направлению, теперь они смогут ездить с комфортом", - цитирует РИА главу ведомства.

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