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© Авто.Вести.Ru, Павел Блюденов

18 июля 2018 11:01

Аналитика 427

Страховщики составили "хит-парад" самых угоняемых в России автомобилей

Опрос, проведенный среди российских страховых компаний, позволил определить не только самые угоняемые бренды, но и модели из "зоны риска" – автомобили, которые угоняют чаще всего. Впрочем, никаких сюрпризов опрос не принес.

Чаще всего в России угоняют автомобили марок Hyundai, Kia, Toyota, Nissan и Ford. Такой вывод сделали эксперты агентства РИА после опроса ведущих российских страховых компаний, подведя итоги первого полугодия 2018 года. Кроме того, в Топ-10 по популярности среди угонщиков вошли бренды Renault, Lexus, Mazda, Audi и Mitsubishi. Почти совсем не угоняют автомобили заводов ГАЗ и УАЗ.

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По подсчетам страховщиков, среди самых угоняемых моделей бренда Toyota – Camry, Land Cruiser 200 и RAV4, особой популярностью пользуются Hyundai Solaris и Creta, высок риск угона таких моделей, как Kia Rio, Kia Cee'd и Kia Optima. Стоит также отметить, что страховщики фиксируют некоторое повышение интереса со стороны угонщиков к коммерческому транспорту.

В список угоняемых моделей также вошли: Toyota Hilux, Lexus LX, Lexus RX, Lexus GX, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai IX35, Hyundai i30, Hyundai Genesis, Mazda CХ-5, Kia Sportage, Kia Quoris, BMW 5 Series, BMW X6, Ford Focus, Ford Mondeo, УАЗ Patriot, Нива, Land Rover Discovery, Audi A6 Allroad, Nissan Almera, Nissan Pathfinder, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Renault Duster, Renault Logan/SR, Renault Fluence, Mitsubishi ASX, Volkswagen Passat, Peugeot 408, Infiniti QX70.

В целом же ситуация, по оценкам экспертов, не меняется: в лидерах по числу угонов остаются те же автомобили, что занимают первые места на рынке по объемам продаж. При этом, если модели массового сегмента угоняют для последующей разборки и продажи на запчасти, то у представителей премиального сегмента судьба другая – угонщики перебивают vin-номера и продают автомобили в соседние регионы или даже страны.

Между тем, по итогам 2017 года МВД, проводившее собственный анализ, самой популярной маркой у отечественных угонщиков назвали бренд Lada, а самой угоняемой моделью по подсчетам ведомства стал Hyundai Solaris.

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