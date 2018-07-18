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© АвтоВАЗ

18 июля 2018 09:58

Аналитика 303

Европейцы распробовали российские "Лады"

За прошедшие полгода в Европе заметно выросли продажи вазовских автомобилей, хотя доля их рынка пока невелика.

За первые 6 месяцев этого года в Евросоюзе нашли своих владельцев 2770 новых автомобилей Lada, что на 10,7% больше, чем за тот же период в 2017 году, сообщает "Автостат" на основании данных Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

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Хотя продажи и выросли, доля рынка вазовских автомобилей в Европе остается мизерной и составляет всего 0,035%. Это чуть выше совокупных показателей Bentley, Bugatti и Lamborghini, но ниже результатов Dodge и Maserati.

Первое же место по продажам в Европе за это полугодие занял Volkswagen (993 548 машин, +8,9%). Далее - Renault (631 208 штук, +0,5%) и Ford (550 672 штуки, минус 3,9%). В пятерку лидеров европейских продаж также вошли Peugeot (543 535 машин, +8,7%) и Opel (495 312 штуки).

Ранее пресс-служба АвтоВАЗа сообщила, что за 1 полугодие 2018 года на внешних рынках проданы 16 592 автомобиля Lada. Это сразу на 64% превышает результаты за аналогичный период 2017 года. Самые большие продажи - в Казахстане и Республике Беларусь.

 

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