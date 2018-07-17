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© Ford

17 июля 2018 17:22

Коммерческие автомобили 82

В России начались продажи обновленных Ford Tourneo и Transit Custom

Микроавтобус Ford Tourneo Custom и фургон Ford Transit Custom появились у российских дилеров только сейчас, хотя процедуру рестайлинга пережили около года назад. При этом до нашей страны добралось довольно-таки ограниченное число вариантов новинок.

В России грузопассажирский дуэт получил лишь один силовой агрегат – 2,2-литровый дизель Duratorq, правда, в двух вариантах мощности – 100 (310 Нм) и 125 (350 Нм) л.с. Коробка передач и вовсе предлагается одна 6-ступенчатая МКПП.

Для фургона предусмотрено дополнительно два варианта колесной базы, причем со стандартным размером он при едином объеме грузового отсека в 6 "кубов" может иметь массу 2 499, 2 700 или 3 300 кг. Длиннобазная версия полной массой 3,3 т может вместить 6,8 куб. м. груза. Стоит такой фургон как минимум 1 819 000 рублей.

Что касается пассажирской версии, то у нее тоже будет два варианта вместимостью 8 или 9 человек. Обещано, что в базовую комплектацию Trend, оцененную в России в 2 345 000 рублей, войдет внушительное число опций – в частности, легкосплавные диски, аудиосистема с портом USB и протоколом Bluetooth, круиз-контроль, множество подушек безопасности, передние и задние парктроники и т.п. Кондиционер и обивка салона улучшенного качества станут приметами более дорогой комплектации Titanium.

В базовое исполнение обеих моделей вошли система ESP, подогрев лобового стекла и передних кресел, электростеклоподъемники передних дверей, а также предпусковой подогреватель. Кроме того, список оборудования Tourneo и Transit пополнился системой автоматического запирания дверей при начале движения.

Опознать обновленные Tourneo и Transit можно по измененному оформлению передней части с большой решеткой радиатора и иной оптикой, окрашенным в цвет кузова бамперам и ручкам дверей, а также 16-дюймовым колесным дискам нового дизайна. Кроме того, у обеих моделей появились новые яркие цвета кузова – оранжевый, синий и серебристо-бежевый. В интерьере применяются новые сиденья и улучшенная шумоизоляция. Еще одна отличительная черта – обновленная передняя панель.

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