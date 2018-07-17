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© Rolls-Royce

17 июля 2018 16:15

Дороги 55

Компания Rolls-Royce построила летающее такси (и его хотят выпускать!)

В Великобритании, в местечке Фарнборо сейчас проходит один из крупнейших в мире авиасалонов. Фирма Rolls-Royce, выступившая на этот раз в авиационной ипостаси, продемонстрировала там прототип летающего такси, выпуск которого намечен на 2020 год.

Концепт получил заковыристое имя Electric Vertical Take-off and Landing (EVTOL), в котором, собственно, и зашифрованы основные отличия разработанного британцами прототипа от конкурентов. Главным достоинством EVTOL станут способность к вертикальному взлету и посадке, а вращение шести винтов обеспечивают электродвигатели.

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Разработчики официально заявили, что энергию для их работы поставляет 500-киловаттный газотурбинный генератор вполне серийного образца: под кодовым обозначением М250 такие генераторы от Rolls-Royce устанавливаются на вертолеты и самолеты. Мощность двигателей не называется, зато известно, что запас хода прототипа составляет 800 км, а на борт он может принимать до 5 человек. При этом в полете EVTOL развивает скорость до 400 км/ч. Отдельно указывается, что для эксплуатации прототипа не потребуется дополнительной инфраструктуры: он сможет использовать существующие аэродромы.

На авиасалоне прототип дебютировал в роли воздушного такси, однако, производитель особо обговорил возможность многоцелевого использования концепта. EVTOL может играть роль как личного, так и общественного транспорта, использоваться как в гражданских, так и в военных целях. О планах по применению автопилота на воздушном такси в Rolls-Royce пока не упоминают.

Однако, британцы всерьез планируют запустить серийное производство EVTOL уже в 2020 году, хотя и оговаривают, что для реализации проекта им понадобятся сильные технологические партнеры – особенно по части электрической системы.

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