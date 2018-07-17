Российские Skoda обзавелись "виртуальными кокпитами"

Практически вся российская линейка Skoda (за исключением самого бюджетного Rapid) обзавелась цифровыми приборными панелями, которые раньше были доступны только "Фольксвагенам" и "Ауди". Пресс-служба чешской марки подчеркивает, что такую опцию уже можно заказать у "официалов" для Octavia, Suberb и Kodiaq 2019 модельного года.



Цифровая панель унифицирована для всех трех моделей. У "виртуальной доски" Skoda есть четыре предустановленных режима отображения информации - классический вариант, цифровой стиль, инфо-профиль и минималистичный формат.



В зависимости от выбранного "пресета" привычные циферблаты спидометра и тахометра могут менять свое положение на панели, или же их можно вовсе убрать, а между спидометром и тахометром "растянуть" бортовую информацию и расширенную карту навигационной системы.

В официальный конфигуратор Skoda в России данные о стоимости цифровой приборки в качестве опции на момент публикации пока не внесли. Отметим, что начальная стоимость Octavia у нас составляет от 1 019 000 рублей, стоимость Suberb начинается с 1 386 000 рублей, а кроссовера Kodiaq - от 1 389 000 рублей.