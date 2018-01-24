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Новинки

Renault Kaptur перевели на мультимедийную систему "Яндекс.Авто"

Популярный вседорожник получил особую модификацию под названием Play, которая появится в продаже уже 1 августа. Тираж ее будет ограничен, а помимо нового мультимедийного устройства такой Renault Kaptur получит еще и ряд дополнительных отличий.

Мультимедийная система в Renault Kaptur Play получила 8-дюймовый сенсорный экран с возможностью масштабирования и постоянный доступ в интернет благодаря 4G-модему. Таким образом, водителю вседорожника обеспечена возможность пользоваться самыми популярными автомобильными сервисами от Яндекса, которые для этой системы объединены в единый интерфейс.

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К примеру, система подразумевает наличие постоянного доступа к таким сервисам, как Яндекс.Навигатор, Яндекс.Погода и стриминг Яндекс.Музыки.

Управлять сервисами можно как традиционными способами, так и при помощи голосового помощника.

 

Renault Kaptur Play, помимо системы Яндекс.Авто, отличается от собратьев еще и эксклюзивным красным цветом кузова с черной или бежевой крышей и новыми 17-дюймовыми колесными дисками. В красный выкрашены и некоторые элементы салона – например, окантовка консоли и воздуховодов. Красная прострочка появилась на сиденьях и отделке дверных панелей, подлокотниках и оплетке рычага КПП.

 

Сколько именно таких "Каптюров" попадет в продажу на российском рынке, пока не уточняется. Зато известно, что стоить Renault Kaptur Play будет как минимум 1 114 990 рублей – то есть, получится несколько доступнее, чем кроссовер в максимальной комплектации Extreme.

 

В версии Play можно будет приобрести полноприводный вседорожник с двухлитровым мотором и автоматом либо МКПП, а также Kaptur с приводом на переднюю ось, вариатором и 114-сильным 1,6-литровым двигателем.

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