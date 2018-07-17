ГИБДД изменит правила проезда кортежей и автоколонн

В настоящее время инспекторы ГИБДД, сопровождающие колонны, руководствуются инструкцией 2007 года. Ее-то ведомство и предлагает заменить: в интернете появился проект новой инструкции, который сейчас находится на стадии общественного обсуждения.

Как сообщает "Коммерсант", многие положения в документе сохранились, хотя в МВД изменения называют "существенными". К примеру, при перевозке детей будет разрешено открывать окна в автобусах (сейчас это делать запрещено, даже несмотря на жаркую погоду и отсутствие в автобусах кондиционеров). Кроме того, детей можно будет возить и ночью, чего сейчас тоже делать не разрешается, пусть и с некоторыми ограничениями – на расстояние не более 100 км и только в направлении вокзала, аэропорта или места ночлега. Еще одно нововведение – колонне, перевозящей крупногабаритные грузы с сопровождением, официально разрешат выезжать на встречную полосу.

Заявку на сопровождение колонны экипажами ГИБДД сможет подать любая организация или частное лицо, причем сделать это можно будет через интернет. В инструкции обговорен и порядок подготовки колонны к старту: прописано, в частности, что ГИБДД сможет проверять участвующих в поездке водителей, маршрут, транспорт и грузы, в том числе и при помощи кинологов. Кроме того, в списке обязанностей сопровождающих значится и необходимость во время движения "периодически" пропускать скопившийся позади транспорт.

Планируемая к введению в действие инструкция регулирует поведение инспекторов ГИБДД в случаях, когда в сопровождении нуждаются кортежи крупных чиновников, колонны автобусов, грузовики, перевозящие опасные грузы или спецтехнику. Она не распространяется на кортежи президента, премьер-министра и других первых лиц государства. Предположительно, действовать документ начнет в 2019 году.