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© BMW

17 июля 2018 09:58

Новинки 415

Названы российские цены на новый BMW X5

Российское представительство BMW раскрыло цены и комплектации нового поколения премиум-кроссовера, хотя его живого появления в шоу-румах ждать еще несколько месяцев. Со сменой генерации BMW X5 закономерно прибавил в цене.

На момент начала продаж новый BMW X5 будет доступен в России сразу в четырех модификациях. Самой доступной станет xDrive30d по цене от 4 590 000 рублей. Она получит трехлитровый дизельный мотор, развивающий 249 л.с. и 620 Нм крутящего момента. Дизелем оснастят и самую дорогую версию под названием M50d (5 590 000 рублей) – для нее приготовили также шестицилиндровый двигатель, который благодаря четырем турбинам обеспечивает 400 л.с. и 760 Нм.

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Между ними будут располагаться бензиновые модификации. BMW X5 xDrive40i оценена в минимальные 4 760 000 рублей и получила 340-сильную (450 Нм) "шестерку", а BMW xDrive50i оснащается новым 4,4-литровым V8 с отдачей в 462 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Такой вседорожник стоит 5 440 000 рублей и набирает первые 100 км/ч за 4,7 секунды – заметно быстрее топовой M50d, которая тратит на то же самое упражнение 5,2 с.

 

Все BMW X5 в России получат систему полного привода и восьмиступенчатый автомат. Отличиями M50d станут спортивная версия коробки, дифференциал M Sport, спортивная адаптивная подвеска и мощные тормоза, 21-дюймовые колесные диски, а также иной выхлоп. Впрочем, регулируемые амортизаторы войдут и в стандартную комплектацию нового X5, а подвеска M Professional с системой активного подавления кренов станет доступна в качестве опции (как, к слову, и дифференциал). Еще один вариант подвески – пневматика для передней и задней оси, позволяющая регулировать дорожный просвет.

Кроме того, в список стандартного оснащения войдут светодиодная оптика, 19-дюймовые колеса (опционально – до 22 дюймов), динамический круиз-контроль и система контроля курсовой устойчивости. Интерьер вседорожника по умолчанию оснащен системой BMW Live Cockpit Professional, которая позволяет настраивать приборную панель и дисплей, 2,5-зонный климат-контроль, спортивные кресла с электрорегулировками, отделка салона перфорированной кожей и тому подобное.

 

Опционально BMW X5 можно будет оснастить, к примеру, панорамной крышей, "умными" лазерными фарами дальнего света BMW Laserlight, подсветкой салона, селектором коробки передач, выполненным из стекла, аудиосистемой Harman Kardon, а также ассистентами парковки и движения задним ходом, системой ночного видения, и так далее.

Появление "живых" автомобилей в салонах официальных дилеров BMW намечено на 24 ноября 2018 года. Стоит отметить, что в настоящее время самый доступный BMW X5 в России оценен в 4 000 000 рублей за версию xDrive35i с трехлитровым бензиновым мотором мощностью 306 л.с.

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