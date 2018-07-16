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© Kia

16 июля 2018 20:01

Аналитика 249

Уходит эпоха: в России начали терять популярность седаны

Автомобили в кузове седан многие десятилетия считались безоговорочными лидерами по популярности среди российских покупателей. Однако, в структуре рынка, похоже, наметился перелом: седаны начали сдавать позиции.

За первые пять месяцев нынешнего года доля седанов в общем объеме продаж новых автомобилей в нашей стране составила 33,6% - это практически треть всех проданных машин. Однако, как сообщает агентство "Автостат", еще год назад за тот же период доля седанов была на 4% выше.

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При этом на те же 4-5%, судя по официальной статистике, выросла популярность автомобилей в кузове "универсал". Аналитики агентства утверждают, что такой рост оказался возможен благодаря стремительно набирающим обороты разнокалиберным кроссоверам и вседорожникам: в регистрационных документах автомобилей такого типа в графе "тип кузова" указывается как раз "универсал". Оставшиеся проценты рынка принадлежат в основном хэтчбекам.

Между тем, российский авторынок продолжает расти. По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, в июне россияне купили почти на 11% больше новых автомобилей, чем в том же месяце прошлого года.

Интересно, что в пятерке лидеров лишь один автомобиль имеет пятидверный кузов – это Hyundai Creta, занявшая пятое место. Впереди нее Lada Vesta и Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. В Топ-10, впрочем, попали еще две модели стиля "неседан" – Renault Duster и Lada Largus.

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