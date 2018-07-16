Volvo собралась "похоронить" бюджетный электрокар Tesla Model 3

О намерениях компании Polestar, суббренда компании Volvo, операционный директор Джон Гудмэн заявил изданию Autocar в рамках фестиваля скорости в Гудвуде, где Polestar представляла свою первую модель – суперкар Polestar1 с 600-сильной гибридной силовой установкой.

По его словам, Polestar2 станет самой доступной моделью нового бренда, но цена не должна сказаться на возможностях будущей новинки. Ей уже обещаны не только запас хода в 560 км, но и силовые установки мощностью до 400 л.с., а также вполне доступный ценник: по прогнозам Гудмэна, электромобиль будет продаваться в Великобритании по цене от 30 до 50 тысяч фунтов (от 34 до 56 тысяч евро). Начальная стоимость Tesla Model 3, к слову, составляет около 35 000 долларов.

Технических подробностей топ-менеджер Polestar раскрывать не стал, но, по некоторым данным, Polestar2 будет построен по мотивам концепта Volvo 40.2 – таким образом, вероятнее всего Polestar2 получит кузов типа седан.

Соответственно, есть все основания предполагать, что по сути Polestar2 будет представлять собой плод творческой коллаборации сразу трех брендов – Polestar, Volvo и Geely. Самостоятельным брендом Polestar стал после того, как "придворное" тюнинг-ателье Volvo выделилось в отдельную структуру, а сама Volvo входит сейчас в концерн Geely.

Последняя новинка шведской марки, кроссовер XC40, стала плодом совместного творчества инженеров Geely и Volvo, причем новая платформа СМА уже предполагает использование электроических компонентов. Соответственно, электромобиль Polestar2 может "пристроиться" как раз на эту архитектуру.

Сроки появления электрокара на рынке пока не называются.