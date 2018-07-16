Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
УАЗ выпустит дешевого конкурента Kia Sportage и Toyota RAV4

УАЗ выпустит дешевого конкурента Kia Sportage и Toyota RAV4
262723
Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права

Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права
218024
Стало известно, когда в России подешевеет бензин

Стало известно, когда в России подешевеет бензин
287719
© Renault

16 июля 2018 19:16

Новинки 0

В России начали продавать обновленные Renault Logan и Sandero

Франко-российский дуэт одно время не вылезал из списков бестселлеров. Сейчас седан и хэтчбек немного сдали позиции под натиском корейцев и Lada Vesta, но все равно остаются весьма популярными – и рестайлинг, несмотря на подорожание, определенно прибавит им очков.

Впрочем, глобальных изменений семейство не пережило, а косметических оказалось не так уж и много. К примеру, Logan и Sandero получили новую решетку радиатора с серебристой вставкой, модернизированные бамперы и светодиодные С-образные ходовые огни в головной оптике (к слову, теперь они входят в базовую комплектацию).

Lada Priora все-таки снимают с конвейера

В интерьере появился трехспицевый руль нового дизайна (утверждается, что он выполнен из более качественных материалов) и модернизированная задняя консоль с подстаканником. Сам подстаканник стал шире и глубже и теперь способен удерживать не только 0,33-литровую тару, но и бутылки объемом 0,5 л. В некоторых комплектациях задним пассажирам добавили еще и 12-вольтовую розетку.

У водителя теперь есть возможность заставить поворотник мигнуть три раза одним касанием, открыть люк бензобака рычажком из салона (соответственно, пробка бака лишилась замка) и определять температуру двигателя по показаниям индикатора на приборной панели. Наконец, у семейства появился новый (коричневый) цвет кузова и новые 15-дюймовые колесные диски.

По технической части никаких изменений не зафиксировано: Renault Lofan и Sandero в нашей стране по-прежнему оснащаются моторами мощностью от 82 до 113 л.с. в паре либо с пятиступенчатой МКПП, либо с четырехдиапазонным автоматом. А вот список комплектаций производитель все же пересмотрел.

Они получили новые названия – Life, Drive и Style (базовое исполнение Access трогать не стали) и новое наполнение: например, вторая подушка безопасности из платной опции превратилась в часть комплектации Life. То же самое коснулось и системы стабилизации, которая теперь включена в комплектацию Style.

Попутно семейству переписали и ценник, после чего стоимость седана выросла в зависимости от комплектации на 9 - 13 000 рублей, а хэтчбек подорожал на 5 – 12 тысяч.

За самый доступный Renault Logan (1,6 л, 82 л.с., пятиступенчатая МКПП) придется теперь заплатить как минимум 544 000 рублей, топовый оценен в 802 990 рублей.

Цены на Sandero – от тех же 544 000 рублей до 779 990 рублей (разница в цене топовых версий объясняется тем, что Renault Sandero в комплектации Style пока не предлагается). Официальные дилеры марки уже начали прием заказов на обновленное семейство, но "живые" машины доберутся до шоу-румов только к концу месяца.

 

Фотогалерея 7 фото

Автопром

Lada Vesta получила "престижный" пакет опций

Автокурьезы

Приехавший на тракторе 70-летний немец получил бесплатный билет на ЧМ-2018

Volvo собралась "похоронить" бюджетный электрокар Tesla Model 3 Шведы собираются уже в ближайшее время выпустить на рынок относительно доступный электромобиль с весьма впечатляющими характеристиками. При цене от 34 000 евро новая модель Polestar2 сможет проезжать на одной зарядке более 500 км.
Новый Nissan GT-R станет самым быстрым суперкаром в мире Культовый японский спорткар нового поколения должен стать не только эффектным визуально, но и самым быстрым. Правда, ждать новейший GT-R поклонникам придется, как минимум, несколько лет.
В России начали выпускать новый Kia Ceed Компания Kia активно готовится к российскому запуску семейства Ceed нового поколения. Премьера новинки состоится лишь в конце августа-2018, но автомобили уже начали собирать на конвейере "Автотора".
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера