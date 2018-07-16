Lada Vesta получила "престижный" пакет опций

В пакет Prestige для Lada Vesta входят подлокотник с подстаканниками для заднего дивана, розетка USB для подзарядки гаджетов в центральном подлокотнике, подогрев задних сидений (клавиши управления подогревом также располагаются на центральном подлокотнике) и тонировку задней полусферы. Кроме того, в набор включена и "атмосферная" подсветка интерьера, светодиоды которой интегрированы в ногах передних пассажиров, консоль и обивки дверей.

Между тем, пакет Prestige доступен не для любой комплектации Lada Vesta – он устанавливается только на седаны начиная с достаточно дорогого исполнения Luxe. Самым доступным седаном с пакетом Prestige, таким образом, становится "Веста" со 106-сильным двигателем и механической коробкой по цене 746 900 рублей.

Кроме того, пакет можно установить на седан со 122-сильным мотором в версии как с механикой (781 900 рублей), так и с роботом АМТ (806 900 рублей). "Весте" с силовым агрегатом, состоящим из 1,6-литрового мотора и робота, новые опции пока не доступны. По сравнению с комплектацией Luxe/Multimedia пакет Prestige увеличивает стоимость автомобиля на 18 000 рублей.

Производитель особо отмечает, что неотъемлемой частью оборудования "Весты" с пакетом Prestige остается мультимедийная система с 7-дюймовым монитором, навигацией, протоколом Bluetooth и системой hands free, а также акустика из 6 динамиков и камера заднего вида.