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© АвтоВАЗ

16 июля 2018 18:31

Автопром 325

Lada Vesta получила "престижный" пакет опций

Ряд опций, ранее бывших привилегией универсалов Vesta SW и Cross-модификаций, теперь стал доступен и покупателям стандартных седанов Lada Vesta (правда, не всех). Пакет опций Prestige увеличивает цену седана на 18 000 рублей.

В пакет Prestige для Lada Vesta входят подлокотник с подстаканниками для заднего дивана, розетка USB для подзарядки гаджетов в центральном подлокотнике, подогрев задних сидений (клавиши управления подогревом также располагаются на центральном подлокотнике) и тонировку задней полусферы. Кроме того, в набор включена и "атмосферная" подсветка интерьера, светодиоды которой интегрированы в ногах передних пассажиров, консоль и обивки дверей.

Lada официально представила "заряженную" Vesta Sport

Между тем, пакет Prestige доступен не для любой комплектации Lada Vesta – он устанавливается только на седаны начиная с достаточно дорогого исполнения Luxe. Самым доступным седаном с пакетом Prestige, таким образом, становится "Веста" со 106-сильным двигателем и механической коробкой по цене 746 900 рублей.

Кроме того, пакет можно установить на седан со 122-сильным мотором в версии как с механикой (781 900 рублей), так и с роботом АМТ (806 900 рублей). "Весте" с силовым агрегатом, состоящим из 1,6-литрового мотора и робота, новые опции пока не доступны. По сравнению с комплектацией Luxe/Multimedia пакет Prestige увеличивает стоимость автомобиля на 18 000 рублей.

Производитель особо отмечает, что неотъемлемой частью оборудования "Весты" с пакетом Prestige остается мультимедийная система с 7-дюймовым монитором, навигацией, протоколом Bluetooth и системой hands free, а также акустика из 6 динамиков и камера заднего вида.

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