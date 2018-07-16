В России начали выпускать новый Kia Ceed

Пресс-служба компании Kia объявила о том, что 16 июля на заводе "Автотор" в Калининграде стартовало серийное производство Kia Ceed нового поколения. Российские продажи этой модели начнутся в III квартале 2018 года, а официальная премьера состоится в рамках Московского автосалона в конце августа.

Уже известно, что моторная гамма "Сида" для нашего рынка претерпит некоторые изменения. Базовые атмосферники останутся прежними: начальный 1,4 MPI на 100 л.с. будут предлагать только с 6-ступенчатой МКП, а старший 1,6 л MPI на 128 л.с. доступен как с механикой, так и с 6-ступенчатым автоматом. А вот от двигателей GDI с прямым впрыском для нашего рынка решено отказаться. Роль флагманского агрегата займет новейший бензиновый турбоотор T-GDI объемом 1,4 л мощностью 140 л.с. Он будет сочетаться с 7-ступенчатым преселективным роботом 7 DCT с двумя сцеплениями.

Производитель подчеркивает, что новый Kia Ceed впервые можно будет оснастить целым комплексом электронных ассистентов. Среди них система удержания в полосе II поколения (LFA), интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS), адаптивный круиз-контроль и ассистент распознавания дорожных знаков (SLIF) с функцией автоматического торможения.



Вполне вероятно, что со сменой поколений Ceed слегка подорожает, хотя точные цены и списки оснащения в России обещали опубликовать ближе к старту продаж. Нынешний "Сид" представлен в кузове 3- и 5-дверный хэтчбек, а также универсал SW. Диапазон цен на самую распространенную пятидверку составляет 859 900 - 1 304 900 рублей.