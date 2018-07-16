Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Стало известно, когда в России подешевеет бензин

Стало известно, когда в России подешевеет бензин
287709
За сутки с Крымского моста эвакуировали четыре автомобиля

За сутки с Крымского моста эвакуировали четыре автомобиля
178823
Кнопочный запуск мотора может быть смертельно опасен

Кнопочный запуск мотора может быть смертельно опасен
221753
© Андрей Шульдешов, АвтоВести

16 июля 2018 16:30

Новинки 380

В России начали выпускать новый Kia Ceed

Компания Kia активно готовится к российскому запуску семейства Ceed нового поколения. Премьера новинки состоится лишь в конце августа-2018, но автомобили уже начали собирать на конвейере "Автотора".

Пресс-служба компании Kia объявила о том, что 16 июля на заводе "Автотор" в Калининграде стартовало серийное производство Kia Ceed нового поколения. Российские продажи этой модели начнутся в III квартале 2018 года, а официальная премьера состоится в рамках Московского автосалона в конце августа.

Hyundai привезла в Россию "лимитированную" Creta

Уже известно, что моторная гамма "Сида" для нашего рынка претерпит некоторые изменения. Базовые атмосферники останутся прежними: начальный 1,4 MPI на 100 л.с. будут предлагать только с 6-ступенчатой МКП, а старший 1,6 л MPI на 128 л.с. доступен как с механикой, так и с 6-ступенчатым автоматом. А вот от двигателей GDI с прямым впрыском для нашего рынка решено отказаться. Роль флагманского агрегата займет новейший бензиновый турбоотор T-GDI объемом 1,4 л мощностью 140 л.с. Он будет сочетаться с 7-ступенчатым преселективным роботом 7 DCT с двумя сцеплениями.

Производитель подчеркивает, что новый Kia Ceed впервые можно будет оснастить целым комплексом электронных ассистентов. Среди них система удержания в полосе II поколения (LFA), интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS), адаптивный круиз-контроль и ассистент распознавания дорожных знаков (SLIF) с функцией автоматического торможения.

Вполне вероятно, что со сменой поколений Ceed слегка подорожает, хотя точные цены и списки оснащения в России обещали опубликовать ближе к старту продаж. Нынешний "Сид" представлен в кузове 3- и 5-дверный хэтчбек, а также универсал SW. Диапазон цен на самую распространенную пятидверку составляет 859 900 - 1 304 900 рублей.

Новинки

Datsun выпустил внедорожный кросс-хэтчбек для России

Новинки

Volvo собралась "похоронить" бюджетный электрокар Tesla Model 3

Volvo собралась "похоронить" бюджетный электрокар Tesla Model 3 Шведы собираются уже в ближайшее время выпустить на рынок относительно доступный электромобиль с весьма впечатляющими характеристиками. При цене от 34 000 евро новая модель Polestar2 сможет проезжать на одной зарядке более 500 км.
УАЗ начал продавать долгожданную новую версию Ульяновский автозавод открыл продажи легкого коммерческого грузовичка "Профи", на шасси которого установлен промтоварный фургон.
Новый Nissan GT-R станет самым быстрым суперкаром в мире Культовый японский спорткар нового поколения должен стать не только эффектным визуально, но и самым быстрым. Правда, ждать новейший GT-R поклонникам придется, как минимум, несколько лет.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера