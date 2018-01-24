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© Datsun
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Datsun выпустил внедорожный кросс-хэтчбек для России

Компания "Датсун" представила весьма неожиданную вариацию хэтчбека mi-DO, подготовленную для преодоления легкого бездорожья. Кросс-версия не только окрашена "Раптором", но и дополнена серьезным оффроад-тюнингом (и даже топором!).

Новый кросс-хэтчбек Datsun mi-DO носит экспериментальный статус и выпущен в угоду поклонникам марки, которые увлекаются путешествиями и рыбалкой. За основу взяли стандартную машину с 1,6-литровым мотором (87 л.с.) и 5-ступенчатой МКП и основательно ее доработали. Первое, чем выделяется вседорожная пятидверка - это нетипичная камуфляжная раскраска. Кузов окрашен специальным матовым покрытием Raptor, которое устойчиво к царапинам и широко используется любителями оффроада.

Дорожный просвет такого "Датсуна" был увеличен до 180 мм с помощью проставок между опорными подшипниками и кузовом спереди, а также между нижним креплением амортизатора и балкой - сзади. Кованные диски с подходящей для грунта резиной Michelin Cross Climate 185/65 R15 95V XL прикрыты расширителями колесных арок, а двигатель и коробка передач - алюминиевой защитой толщиной 4 мм. Вдобавок произведена герметизация дренажных отверстий и защита подкапотного пространства от пыли и грязи. На крыше хэтчбека разместили LED-люстру рабочего освещения, багажные поперечины и автомобильный бокс Thule объемом 330 литров. 

 

Кросс-версия Datsun mi-DO обещает быть тяговитее стандартной машины на малых скоростях, поскольку в трансмиссии применяется главная пара с передаточным числом 4,13 против 3,9 в серийной версии. Таким способом разработчики попытались улучшить проходимость на бездорожье, грунтовом покрытии и на снегу.

 

Интересно, что за передними креслами вседорожного "Датсуна" разместили перегородку, которая отделяет пассажирскую часть от избавленного от задних сидений функционального отсека. Багажник здесь подготовлен для хранения снастей и аксессуаров для рыбалки, палатки, резиновых сапог, инструментов и другого оборудования. Автомобиль укомплектован рывковым и буксировочным тросы, шаклами, лопатой и топором Fiskars, а также раскладным тентом с боковыми стенками. В хранилище обустроен 20-литровый холодильник и кофеварка. А благодаря использованию специальных материалов отсек можно мыть прямо из шланга.

 

Разумеется, ни о каких серийных перспективах такого "Датсуна" речь не идет - автомобиль был выпущен лишь ради того, чтобы повеселить владельцев и поклонников марки. Очевидно, это и есть та загадочная новинка, которую марка недавно анонсировала с помощью тизера.

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