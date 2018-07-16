С новых Kia Stinger уже слезает заводская краска

Речь идет о цвете под названием Sunset Yellow, который оказался очень популярен, например, на рынке США в период запуска продаж Kia Stinger, а также в Австралии. Как сообщает издание Car Advice, уже более полусотни австралийских владельцев "Стингера" получили от производителя уведомление о возможных проблемах.

По всей видимости, в неустойчивости лакокрасочного слоя виноват поставщик компонентов. Во всяком случае, именно на состав краски возлагают ответственность руководители австралийского подразделения Kia. Если, к примеру, слой краски окажется поврежден в результате ДТП или на кузове появится обычный скол от случайного камня, краска начнет шелушиться: поврежденный участок будет самостоятельно увеличиваться в размерах.

Поставщика Kia, судя по заявлению, уже сменила. Владельцам ярко-желтых Kia Stinger в Австралии обещаны бесплатное восстановление лакокрасочного покрытия в случае необходимости и пожизненная гарантия на краску. О возможном отзыве "Стингеров" в США пока ничего не сообщается.

Российских владельцев фастбэков Kia такая проблема коснуться не должна. Для российского рынка "Стингеры" выпускаются в Калининграде, и цветовая гамма модели в России не включает в себя цвет Sunset Yellow. Базовый Kia Stinger стоит в нашей стране минимум 1 929 900 рублей.