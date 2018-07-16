Новый лимузин Путина покажут Дональду Трампу

Лимузин Владимира Путина оказался не единственной машиной из проекта "Кортеж", доставленной в Хельсинки: как сообщает местное издание Ilta Sanomat, помимо лимузина Senat в Финляндию вывезли несколько "коротких" версий седана, а также микроавтобус Arsenal. Автомобили попались на глаза фотографам как в аэропорту, где их выгружали из транспортного ИЛ-76, так и на дорогах общего пользования в окрестностях финской столицы.

По некоторым предположениям, при помощи лимузинов российской разработки Путин хочет продемонстрировать Трампу твердость своей позиции по защите интересов страны.

Встреча в Хельсинки станет первым в истории "Кортежа" случаем использования автомобилей марки Aurus за пределами России. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в будущем параллельно с расширением производства "Аурусов" будет расти и география их применения.

"Это новые автомобили, они выпускаются штучно, это не массовое производство, хотя уже осенью компания начинает принимать заказы на серийные машины, которые с нового года выйдут в продажу. По мере того, как все больше производится лимузинов, которые способны перевозить глав государств, соответственно, будет и больше возможностей для использования этих машин на более широкой географии", – отметил Песков. Тем не менее, пресс-секретарь президента уклонился от подтверждения того, что Путин в Хельсинки будет передвигаться именно на седане Senat.

Впервые Владимир Путин использовал лимузин российской разработки во время инаугурации 7 мая. Официальный же дебют "Кортежа" на публике состоится лишь в рамках Московского автосалона-2018. Представители модельной линейки Aurus должны появиться в открытой продаже, но случится это не ранее, чем через год.