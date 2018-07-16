Новый Nissan GT-R станет самым быстрым суперкаром в мире

Говоря о "самом быстром суперкаре в мире", шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса имел в виду, вероятнее всего, ту весовую категорию, в которой до сих пор выступал Nissan GT-R. Как дизайнер заявил изданию Autocar, новое поколение спорткара должно сохранить свою уникальную визуальную идентичность и стать "самым быстрым автомобилем среди себе подобных".

Работа над дизайном экстерьера нового поколения купе уже ведется, но пока в "пристрелочном" режиме. К полноценной разработке внешности нового GT-R его команда не может приступить до тех пор, пока не закончат свой этап работы инженеры. А они, в свою очередь, до сих пор не определились даже с типом силовой установки.

Ранее сообщалось, что новый Nissan GT-R может получить бензоэлектрический привод по мотивам силовой установки, разработанной для "лемановского" прототипа LMP1 GT-R в 2016 году. Однако, будет ли GT-R в той или иной степени электрифицирован или сохранит верность бензиновому турбомотору, пока неясно. Так или иначе, скорее всего, отдача силовой установки нового GT-R превысит 600 л.с.

Кроме того, не исключено, что для спорткара будет разработана новая платформа. Таким образом, хоть процесс создания нового поколения GT-R уже запущен, Nissan потратит на него еще как минимум несколько лет.