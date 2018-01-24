В Россию привезут роскошный кроссовер Volvo

У Volvo XC90 в России скоро появится наиболее роскошная модификация Excellence с индивидуальными креслами заднего ряда. Официальные дилеры шведской марки уже начали принимать заказы на эту новинку, а первые живые автомобили приедут к нам в декабре 2018 года. Цена оказалась немаленькой - за XC90 Excellence просят от 8 510 000 рублей.

Интерьер новинки по умолчанию предполагает дорогую отделку кожей Nappa и деревом высококачественных сортов, а запас пространства для ног для задних пассажиров составляет 989 мм.

Индивидуальные задние кресла оснащены электроприводом спинок, функцией массажа и вентиляцией. К услугам пассажиров здесь выдвижной сенсорный экран, складные столики, охлаждаемый мини-бар с отделением для бутылки и бокалов, подстаканники с подогревом и охлаждением. Хрустальные бокалы - ручной работы от шведской компании Orrefors.

Багажное отделение у Volvo XC90 Excellence изолировано от пассажирского салона с помощью специальной перегородки, которая создает закрытый объем для премиальной "музыки" Bowers&Wilkins с 20 динамиками по периметру салона.

В качестве технической основы для версии Excellence послужил самый мощный XC90 в гибридном исполнении T8 Twin Engine. Силовая установка премиум-кроссовера суммарной мощностью 407 л.с. состоит из бензиновой "четверки" семейства Drive-E мощностью 320 л.с. и электродвигателя, развивающего 87 л.с. До 100 км/ч такой вседорожник ускоряется меньше, чем за 6 секунд, при этом средний расход топлива XC90 T8, как заявляет производитель, составляет всего 2,5 л на 100 км.

Для сравнения, гибридный Range Rover сопоставимой мощности в 404 л.с. стоит в России от 8 216 000 рублей, а его удлиненная версия Long Autobiography - 9 428 000 рублей.

Продажами статусной версии Volvo XC90 Excellence пока поручено заниматься всего пяти дилерским центрам в Москве, Питере и Челябинске.

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