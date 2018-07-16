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© АвтоВАЗ

16 июля 2018 09:54

Автопром 0

Lada Priora все-таки снимают с конвейера

Недавние новости о продлении жизненного цикла "Приоры" еще на полтора года, судя по всему, не соответствуют действительности. Тольяттинский автозавод все-таки решил прекратить выпуск устаревающей модели.

"АвтоВАЗ" снимет "Ладу Приору" с конвейера уже на следующей неделе. Как сообщает Drom.ru, последний сваренный кузов Priora на заводе был отправлен на покраску в минувшую пятницу, 13 июля, о чем свидетельствуют фотографии кузова, торжественно украшенного шариками и соответствующей надписью "Последний".

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Собирать "Приоры" из уже выпущенных компонентов будут еще несколько дней, а персонал с "приоровской" линии уже начали переводить на другие участки.
 

Напомним, что несколько дней назад в базе Росстандарта появилось новое ОТТС на Lada Priora, действующее до декбаря 2019 года и вроде как подразумевающее продление жизненного цикла этой модели.

Фото: Артём Селивёрстов/Drom.ru

Сейчас же выяснилось, что разрешительную документацию продлили из-за технической ошибки сертификационного органа САТР-Фонд при НАМИ - новая дата в Одобрении якобы была проставлена "по инерции".

Скорее всего, "АвтоВАЗ" создал достаточный запас новых автомобилей, чтобы обеспечить продажи Lada Priora до конца 2018 года. На сегодняшний день "Приора" все еще числится в модельной гамме на официальном сайте "Лады" и доступна по цене от 424 900 до 533 400 рублей. Автомобиль доступен исключительно в кузове седан.

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