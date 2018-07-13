Цены на бензин резко затормозили

В Минэкономразвития, комментируя картину инфляции лета 2018 года, сообщили, что рост цен на бензин в июне замедлился более чем в 2,5 раза и составил 2,1% в месячном выражении против 5,6% в мае. Об этом пишет ТАСС.

"Как и ожидалось, темп роста цен на бензин в июне снизился до 2,1% м/м с 5,6% м/м в мае, что было связано с реализацией мер по стабилизации ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов", - говорится в комментарии министерства.

После того, как с начала года моторное топливо в России подорожало более чем на 8%, властям на волне недовольства общественности пришлось принимать экстренные меры - снижать акцизы на бензин и дизтопливо и отказываться от плана повысить их с 1 июля.

Попутно правительство договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо и росте поставок на внутренний рынок. И пригрозило, что повысит экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

Правительство совместно с ФАС и Минэнерго ранее также пообещали ежедневно контролировать ситуацию с ценами на АЗС, а уже к осени 2018 года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке.