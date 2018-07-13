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© Авто.Вести.Ru, Павел Блюденов

13 июля 2018 17:05

Автопром 760

Цены на бензин резко затормозили

Скачки цен на топливо в этом году уже успели поднять большой шум в обществе. И вот теперь российские власти сообщили, что рост цена на "горючку" смогли замедлить в несколько раз.

В Минэкономразвития, комментируя картину инфляции лета 2018 года, сообщили, что рост цен на бензин в июне замедлился более чем в 2,5 раза и составил 2,1% в месячном выражении против 5,6% в мае. Об этом пишет ТАСС.

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"Как и ожидалось, темп роста цен на бензин в июне снизился до 2,1% м/м с 5,6% м/м в мае, что было связано с реализацией мер по стабилизации ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов", - говорится в комментарии министерства.

После того, как с начала года моторное топливо в России подорожало более чем на 8%, властям на волне недовольства общественности пришлось принимать экстренные меры - снижать акцизы на бензин и дизтопливо и отказываться от плана повысить их с 1 июля. 

Попутно правительство договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо и росте поставок на внутренний рынок. И пригрозило, что повысит экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

Правительство совместно с ФАС и Минэнерго ранее также пообещали ежедневно контролировать ситуацию с ценами на АЗС, а уже к осени 2018 года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке.

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