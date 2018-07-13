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© Dongfeng

13 июля 2018 19:09

Новинки 24

Россиянам показали новый кроссовер DFM 580

Предпремьерный показ нового для российского рынка семиместного вседорожника состоялся в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Однако, ближе к старту продаж DFM 580 обещают продемонстрировать и в Москве.

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Екатеринбургский показ новинки носил официальный статус предпремьерного, однако, производитель обнародовал практически все необходимые детали (за исключением цены).

В России базовая версия вседорожника будет оснащаться 1,8-литровым бензиновым "атмосферником" мощностью 132 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Вторым вариантом станет 150-сильный турбомотор объемом 1,5 л, которому предложат на выбор 6-ступенчатую механику или вариатор. Полного привода не предусмотрено, но, как сообщает "Российская газета", DFM 580 имеет клиренс в 200 мм.

Кроссовер в нашей стране по умолчанию будет предлагаться в семиместном варианте, причем, по заявлению производителя, салон вседорожника получил сразу шесть вариантов трансформации. В одном из них сиденья второго и третьего ряда складываются, образуя погрузочную площадку с ровным полом длиной почти 2 м.

По предварительным данным, в нашу страну кроссовер попадет в "спортивном" исполнении, которое подразумевает некоторые нюансы оформления внешности: DFM 580 получит, к примеру, особый передний бампер, красные тормозные суппорта и ряд дополнительных деталей.

Вообще же, в списке дополнительного оборудования уже значатся четыре подушки безопасности, камера кругового обзора и встроенный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль, система бесключевого доступа, а также мультимедийная система с "планшетным" 10-дюймовым монитором.

В продаже на российском рынке DFM 580 должен появиться до конца года. Свою ценовую политику по поводу третьей по счету модели в России компания Dongfeng, по всей видимости, объявит на Московском автосалоне.

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