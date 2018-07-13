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© Volvo

13 июля 2018 18:02

Аналитика 16

В России названы самые популярные грузовики-иномарки

Аналитики подсчитали российские продажи тяжелых иностранных грузовиков и определили самые популярные модели.

За 5 месяцев 2018 года в России были проданы 15,7 тыс. новых иностранных грузовиков, что оказалось сразу на 45% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные сообщает "Автостат".

Первое место по продажам среди тяжелых грузовых иностранных "траков" заняла Volvo FH с результатом в 1861 проданный грузовик (+58%).

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Вторым стал Mercedes-Benz Actros, прибавивший 13% (до 1426 единиц). Замыкает тройку лидеров DAF XF с результатом 1164 машины (+20%).

Далее следуют две модели MAN – TGX (997 шт.) и TGS (825 шт.). Продажи  первой выросли в 5,3 раза, а вот у второй сократились на 10%.

С шестой по восьмую позиции рейтинга занимают модели Scania серий P (771 шт.; +81%), G (726 шт.; +49%) и R (711 шт.; +33%). На девятом месте - Volvo FM (606 шт.; +65%), а последним в десятке самых продаваемых иностранных грузовиков стал Hyundai HD78 (601 шт.; +32%).

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