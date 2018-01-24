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© Toyota
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Серийная Toyota Supra впервые проехалась перед публикой

Одна из самых долгожданных новинок от Toyota впервые выкатилась на публику, совершив демонстрационный заезд на фестивале скорости в Гудвуде. Фотошпионам удалось заглянуть и в салон спрятанного под камуфляжем спорткара.

Демонстрация имела вид участия "Супры" в фирменной гудвудской гонке по подъему на холм, причем управлял новинкой лично главный инженер проекта Тецуа Тада. Утверждается, что в гонке принимал участие практически серийный вариант спорткара, однако раскрывать детали внешности новой Supra японцы пока не спешат.

Впрочем, секретный статус не помешал любопытным поинтересоваться нюансами оформления салона "Супры", тоже тщательно закамуфлированного. Удалось разглядеть контроллер мультимедийной системы iDrive от BMW, баварского же происхождения рукоятку переключения передач, да и рулевое колесо фотошпионам показалось подозрительно знакомым.

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Toyota Supra разрабатывается в рамках совместного проекта Toyota и BMW по созданию нового поколения спорткаров, поэтому появление деталей салона от баварских машин в японском спорткаре не выглядит удивительным. Платформу, на которой построена "Супра", создавали инженеры BMW, да и двигатель спорткар тоже позаимствует у этой марки: по предварительным данным, рядная "шестерка" с турбонаддувом будет развивать около 350 л.с. и 450 Нм крутящего момента.

Утверждается, что Toyota Supra сможет обеспечить ощущения на уровне Porsche 911, но при этом будет несравнимо дешевле. По предварительным данным, до 100 км/ч японская новинка весом 1500 кг сможет ускоряться всего за 3,8 секунды (хотя по другим сведениям, это время составит 4,5 с). Полноценный дебют спорткара и его появление в продаже намечены на первую половину 2019 года.

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