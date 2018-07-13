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© Maserati

13 июля 2018 15:07

Новинки 84

Maserati Levante получил 550-сильный мотор

На фестивале скорости в Гудвуде компания Maserati продемонстрировала новую модификацию своего вседорожника Levante, которая получила весьма мощный V8. Однако, Maserati Levante с литерами GTS, даже располагающий 550 силами, все равно не будет считаться топовой версией.

Самым быстрым и мощным Levante считается модификация Trofeo, которая оснащается 3,8-литровым турбированным двигателем разработки Ferrari. Его отдача составляет 590 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Версия же GTS получила тот же самый мотор, но дефорсированный на 40 л.с. (количество тяги осталось тем же самым). Таким образом, новинка займет позицию на ступень ниже топовой версии кроссовера.

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Тем не менее, итальянцы заявили, что она все равно способна обеспечить ощущения на уровне современного суперкара, оставаясь при этом комфортабельным премиальным кроссовером.

До 100 км/ч новый мотор в паре с системой полного привода и восьмиступенчатым автоматом разгоняют кроссовер за 4,2 с (версия Trofeo делает это за 3,9 с), а максимальная скорость спорткара составляет 292 км/ч (у Trofeo – 300 км/ч).

При этом отличить Levante GTS от более мощной версии можно лишь по капоту: у капота 550-сильного кроссовера отсутствуют вентиляционные отверстия. Прочие нюансы оформления кузова у обоих вседорожников идентичны.

Maserati Levante GTS будет поставляться, по всей видимости, с тем же набором опций, что и старшая модель. Во всяком случае, упоминаются кожаный салон, акустическая система Harman Kardon и матричная светодиодная оптика. В России цены на кроссовер начинаются с 5 650 000 рублей за версию с 275-сильным трехлитровым дизелем, полным приводом и тем же восьмидиапазонным автоматом.

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