Bentley внедрила старый коленвал в салон нового Mulsanne

Модификация получила инициалы основателя компании и именуется Mulsanne W.O. Edition. Последней моделью, которую разработал Уолтер Бентли, стала Bentley 8 Litre 1930 года, и одна из таких машин принадлежала основателю компании. Именно из нее извлекли коленвал, частичка которого (ее британцы именуют артефактом) вмонтирована в специальный смотровой отсек на заднем диване.

Отсек служит еще и отделением для коктейльных бокалов: он украшен инкрустацией с изображением геометрической решетки радиатора и передних фар Bentley 8 Litre и снабжен поясняющей надписью, которая включает рисунок, изображающий подпись самого Уолтера Оуэна Бентли.

Интерьер седана отделан дорогими видами кожи, дерева и овечьей шерсти, а главным наружным отличием стали логотипы компании: крылатая литера B на капоте и фирменная эмблема У. О. Бентли. Кроме того, седан снабжен специальными эмблемами, разработанными в честь юбилея марки – они расположены на порогах и ступичных колпаках.

Всего планируется выпустить лишь сто таких седанов, но в исполнении W.O. Edition британцы могут изготовить любую из имеющихся версий седана. Первое появление особого Mulsanne на публике запланировано на конец августа – оно случится в рамках мероприятия Monterey Car Week. По предварительным данным, Bentley Mulsanne W.O. Edition будет доступна и покупателям из России.