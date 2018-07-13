Рассекречен новый Chevrolet Orlando

В Поднебесной минивэн продается под именем Chevrolet Warando и выпускается на конвейере совместного предприятия концернов SAIC и General Motors. Судя по фото, которые, по слухам, имеют официальное происхождение (во всяком случае, так утверждает местное издание Autohome), экстерьер минивэна будет выполнен в стилистике, схожей со внешностью последних новинок Chevrolet.

Во всяком случае, минивэн станет выглядеть заметно более спортивно, чем ранее. Прототипом Orlando/Warando называют концепт-кар Chevrolet FNR-X, представленный в 2017 году, несмотря на то, что концепт был выполнен в жанре спортивных кроссоверов. Отличаться будут и силовые установки: если концепт оснастили гибридным приводом, то серийный "Орландо" для Китая получит 1,3-литровый бензиновый турбомотор, мощность которого пока не называется. Известно, что в пару к двигателю предложат 6-ступенчатые механику и автомат, а вот полного привода минивэну не достанется.

При таком компактном двигателе у минивэна, как ни странно, будет "спортивное" исполнение под названием Redline – его можно будет опознать по красным вставкам на кузове, черной радиаторной решетке и черным же эмблемам бренда.

Продажи новинки на рынке Китая планируется начать в третьем квартале нынешнего года. Когда именно Chevrolet Orlando появится на прочих рынках, пока не уточняется.