Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
355912
В России стремительно дорожает бензин

В России стремительно дорожает бензин
200115
Стало известно, когда в России подешевеет бензин

Стало известно, когда в России подешевеет бензин
287428
© Chevrolet

13 июля 2018 13:10

Новинки 64

Рассекречен новый Chevrolet Orlando

В глобальной Сети появились изображения нового поколения минивэна Chevrolet Orlando, который со сменой генераций должен разительно измениться. Правда, пока речь идет лишь о версии для китайского рынка, но есть высокая вероятность, что и на всей остальной планете Orlando будет именно таким.

В Поднебесной минивэн продается под именем Chevrolet Warando и выпускается на конвейере совместного предприятия концернов SAIC и General Motors. Судя по фото, которые, по слухам, имеют официальное происхождение (во всяком случае, так утверждает местное издание Autohome), экстерьер минивэна будет выполнен в стилистике, схожей со внешностью последних новинок Chevrolet.

Chevrolet представила абсолютно новый кроссовер с известным именем...

Во всяком случае, минивэн станет выглядеть заметно более спортивно, чем ранее. Прототипом Orlando/Warando называют концепт-кар Chevrolet FNR-X, представленный в 2017 году, несмотря на то, что концепт был выполнен в жанре спортивных кроссоверов. Отличаться будут и силовые установки: если концепт оснастили гибридным приводом, то серийный "Орландо" для Китая получит 1,3-литровый бензиновый турбомотор, мощность которого пока не называется. Известно, что в пару к двигателю предложат 6-ступенчатые механику и автомат, а вот полного привода минивэну не достанется.

При таком компактном двигателе у минивэна, как ни странно, будет "спортивное" исполнение под названием Redline – его можно будет опознать по красным вставкам на кузове, черной радиаторной решетке и черным же эмблемам бренда.

Продажи новинки на рынке Китая планируется начать в третьем квартале нынешнего года. Когда именно Chevrolet Orlando появится на прочих рынках, пока не уточняется.

Фотогалерея 3 фото

Новинки

Aston Martin вставил в автомобиль двигатель размером с автомобиль

Новинки

Skoda приоткрыла "заряженную" версию кроссовера Kodiaq

УАЗ начал продавать долгожданную новую версию Ульяновский автозавод открыл продажи легкого коммерческого грузовичка "Профи", на шасси которого установлен промтоварный фургон.
Вот как будет выглядеть обновленный Hyundai Elantra В Сети опубликованы полноценные изображения седана Hyundai Elantra, пережившего рестайлинг. Изменения во внешности модели оказались весьма своеобразными, и есть высокая вероятность, что именно Elantra продемонстрирует новый виток развития фирменного стиля.
В России начнут продавать модернизированный Range Rover Sport Британский автопроизводитель анонсировал продажи модернизированного премиум-внедорожника Range Rover Sport, который обзавелся дополнительными ассистентами безопасности. Продажи этой модели начнутся в конце лета-2018.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера