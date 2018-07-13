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© Aston Martin

13 июля 2018 12:04

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Aston Martin вставил в автомобиль двигатель размером с автомобиль

Самый маленький "Астон" в истории, Aston Martin Cygnet, стал по сути копией компактного хэтча Toyota iQ – за что его и невзлюбили поклонники марки. Ради фестиваля скорости в Гудвуде британцы вытащили Cygnet из небытия, снабдив его поистине монструозным мотором.

Aston Martin Cygnet появится на публике через пять лет после того, как на модели поставили крест. Правда, в очень необычном виде. Специалисты подразделения Q by Aston Martin, чья задача – постройка эксклюзивных спорткаров под конкретного заказчика, решили заменить штатный 1,3-литровый моторчик хэтчбека мощностью всего 97 л.с. на двигатель от суперкара Vantage S.

4,7-литровый V8, каким-то чудом поместившийся в моторном отсеке хэтчбека, развивает 436 л.с. и 490 Нм крутящего момента. Работает он в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой Sportshift II. Несмотря на заметно выросшую массу, Cygnet с таким мотором оказался способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 секунды, а максимальная скорость "карманной ракеты" достигла 274 км/ч против штатных 171.

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Естественно, одной заменой силового агрегата дело не ограничилось. Переднеприводный в прошлом хэтчбек получил привод на заднюю ось и, соответственно, основательно модернизированное шасси с трансмиссионным тоннелем и подвеской от того же Vantage S, переработанный моторный отсек, каркас безопасности и внушительный бодикит. Кроме того, Cygnet снабдили мощными тормозными механизмами с 380-миллиметровыми дисками, 19-дюймовыми колесами и оригинальной выхлопной системой.

Продавать такой Cygnet британцы не планируют: "суперкар" стал просто демонстрацией возможностей особого подразделения фирмы.

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