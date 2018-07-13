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© Tata

13 июля 2018 11:01

Автопром 380

Самый дешевый автомобиль в мире "не пошел" и канул в историю

Громкий эксперимент индийской компании Tata по созданию самого дешевого автомобиля в мире закончился бесславно: Tata Nano снята с производства. Оказалось, что такой доступный хэтчбек не особо-то и нужен покупателям.

В последнее время Tata Nano стремительно теряла популярность: в июне концерн выпустил всего один экземпляр хэтчбека, а своих владельцев за нынешний год нашло немногим более 200 машин. По мнению экспертов, дело в самой концепции Nano: ультрадешевый автомобильчик воспринимался потенциальными покупателями как чересчур примитивный.

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Чтобы удержать цену на хэтчбек в пределах 2 000 долларов, Tata, во-первых, сделала Nano весьма компактной (длина хэтча – примерно 2,2 м), во-вторых, снабдила скромным 650-кубовым мотором мощностью всего 35 л.с., и, в-третьих, основательно сэкономила на отделке салона и бортовом оборудовании. Первое время после запуска идея пересадить индийцев с мопедов на автомобили, предложенная лично главой Tata Ратаном Тата, казалась рабочей. Nano исправно покупали, хоть и не в таких объемах, как прогнозировали ее создатели, однако, после 2012 года, когда Tata продала 75 000 хэтчей, продажи резко пошли вниз.

Представитель концерна заявил британскому изданию Autocar, что причиной падения популярности стали высокие ожидания покупателей на бурно развивающемся индийском рынке. Жители Индии уже не готовы мириться с аскетичными, пусть и дешевыми автомобилями, и готовы переплачивать за относительный комфорт. Кроме того, на популярности Nano сказались и несколько случаев самовозгорания машинки.

Сведений о желании концерна Tata продолжить эксперимент пока нет: похоже, Nano окончательно ушла в историю. Однако, не исключен и вариант развития событий, при котором Nano получит еще одну (уже третью по счету) "премиальную" версию, которую производитель может попытаться выдать за полноценный автомобиль.

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