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© Авто.Вести.Ru, Павел Блюденов

13 июля 2018 09:58

Дороги 8

В Подмосковье дороги станут шире, но медленнее

Для водителей Московской области готовят ряд нововведений. Так, дороги будут расширять, но разрешенную скорость на отдельных участках серьезно снизят.

Новые меры по повышению безопасности в Подмосковье озвучили на  конференции ГИБДД по снижению аварийности на встречной полосе: по статистике, из-за выезда на нее сегодня в России происходит каждое десятое ДТП, пишет "Коммерсант".

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При этом в Подмосковье основная масса дорог - двухполосные, без освещения и ограждений, обгон на них, как правило, запрещен, рассказал начальник УГИБДД Московской области Виктор Кузнецов. И на ряде участков сейчас испытывается  новая схема езды под названием 2+1.

Для этого на двухполосной дороге укрепляется обочина (проезжая часть должна быть не уже 13 м) и наносится разметка для трех полос: средний ряд используется для объезда, к примеру, медленного грузовика. Такая схема уже применяется на участке Старосимферопольского шоссе, в результате там сократилась аварийность, сообщил Кузнецов.

Такие полосы появятся на разных участках, включая А-107 и А-108, Егорьевское шоссе, объяснил изданию замминистра транспорта Московской области Игорь Королев. Он пояснил, что на том же Егорьевском шоссе растет аварийность. Из-за потока грузовиков, объезжающих по "Егорьевке" платную федеральную трассу  водители легковых авто, устав плестись за фурами, выезжают на встречку и попадают в аварии, пояснил Королев.

На укрепление обочин, организацию обгонных зон и освещение на Егорьевском шоссе уже выделено 650 млн руб. Еще одна мера - вырубка леса в зонах перед поворотами для улучшения видимости, добавил Игорь Королев.

Рассматривается и другой вариант: в некоторых населенных пунктах, рассказал  Королев, введут скоростной лимит в 30 км/ч и камеры.

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